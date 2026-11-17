Presentación de 'El Gran Gatsby-El Show' en el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga. - CAIXABANK / MARINA M. LUNA

MÁLAGA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro del Soho CaixaBank acoge este martes 17 el estreno de 'El Gran Gatsby-El Show' que estará en Málaga hasta el 22 de noviembre. Durante la jornada de este martes, la compañía internacional Enrique Gasa Valga Dance Company ha presentado ante los medios un avance de su adaptación del clásico de F. Scott Fitzgerald, a través de la danza, la música y la voz en directo, una "vibrante producción de danza contemporánea que transporta al espectador a los locos años veinte estadounidense a ritmo de jazz".

Sobre el escenario del Soho, la compañía formada por trece bailarines y siete músicos han interpretado la escena de la fiesta, uno de los 20 números musicales de este "gran espectáculo que incluye temas emblemáticos de Nina Simone, Duke Ellington, Ella Fitzgerald o Louis Armstrong, iconos del jazz que se entrelazan con arreglos y composiciones inéditas, interpretadas por la voz de Greta Marcolongo", según ha concretado la entidad financiera en una nota.

En palabras del director, Enrique Gasa Valga, 'El Gran Gatsby' es "una fiesta compartida con el espectador, una obra concebida para que todo sea vivo. Cada bailarín y músico que forma parte de esta compañía proviene de una parte del mundo --Italia, Japón, Australia, entre otros--, y tengo la suerte de trabajar con ellos".

De este modo, 'El Gran Gatsby-El Show' llega por primera vez a Andalucía para ofrecer una temporada limitada de tan solo siete funciones en el Teatro del Soho CaixaBank. Las entradas están disponibles en 'https://teatrodelsoho.com/', en taquilla y en todos los puntos de venta de El Corte Inglés.