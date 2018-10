Teba explora la historia de 'Braveheart' en sus 'Jornadas Escocesas Douglas' Days'

Publicado 19/08/2018 18:30:13 CET

El municipio malagueño de Teba celebra un año más sus 'Jornadas Escocesas Douglas' Days' los días 24, 25 y 26 de agosto, cuando explorará la leyenda de 'Braveheart'. La decimocuarta edición de este evento, que mezcla conciertos, espectáculos, ruta gastronómica, recorridos temáticos y talleres, contará con una exposición llegada desde el Museo de Edimburgo (Escocia) y una conferencia del mayor experto en William Wallace.

Las actividades giran en torno a las hazañas de Sir James Douglas, fiel caballero del Rey Robert the Bruce, inspiración de unas jornadas llenas de cultura e historia declaradas Fiesta de Singularidad Turística Provincial, según ha informado el Ayuntamiento de Teba en una nota de prensa.

La programación de la decimocuarta edición del 'Douglas' Days' comenzará un día antes de su inauguración, el jueves 23 de agosto, con la conferencia de uno de los mayores conocedores de esta historia, el malagueño Isidoro Otero Cabrera titulada 'La Estela Funeraria de James Douglas'.

Ese mismo día, tendrá lugar también la inauguración de la exposición fotográfica 'A Tale on the Mile', de David Guillén, una muestra que ya ha pasado por el Museo de Edimburgo.

Las jornadas comenzarán el viernes 24 con la inauguración del Mercado Medieval, un espacio que contará con juguetes artesanos, cromos y litografía, artesanía, whisky escocés o una taberna.

Paralelamente a su apertura, empezará la animación de Malaka Folk por las calles del centro y las actividades del Campamento Medieval, en el que se podrá encontrar el Trono de Hierro de 'Juego de Tronos' y talleres de heno, acusación de monedas, escritura árabe, alfarería o tiro con arco, entre otras cosas.

Entrada la noche, la inauguración se completará con espectáculos aéreos, acrobacias y fuego y el pasacalles oficial para la representación de 'Lágrimas por Itaba', que este año, como novedad, mezclará espectáculos en directo y reproducciones audiovisuales de algunas escenas grabadas en la Alcazaba de Málaga. A medianoche, la música será la protagonista en un concierto de folclore de Al-Andalus, Oriente y el Magreb.

RUTA GASTRONÓMICA ESCOCESA-MORISCA

El sábado 25, la jornada comenzará, nuevamente, con la apertura del Mercado Medieval y la animación de Malaka Folk, y otra novedad de esta edición: la celebración de la ruta gastronómica escocesa y morisca, gracias a la cual distintos bares, restaurantes y cafeterías del pueblo ofrecerán tapas y meriendas temáticas.

Ya por la tarde se sucederán los actos oficiales, que darán paso al recorrido 'Conquista de las Alquerías tebeñas', en el que se podrá disfrutar de puntos de ambientación mudéjar por las calles del municipio, y la proyección del documental 'Douglas' Day en Teba: lo hacemos posible entre todos', un montaje en el que toman voz las personas que han construido esta celebración.

Tras estas dos novedades, y llegada la medianoche, volverá la música con conciertos de música fusión árabe-flamenca y folclore escocés.

El domingo se encargarán de culminar las jornadas dos elementos tradicionalmente españoles: la paella y la sangría. Durante toda la jornada se podrá disfrutar, además, del Mercado Medieval y de la animación de Malaka Folk.

EL LEÓN RAMPANTE, IMAGEN DE ESTA EDICIÓN

La imagen con la que se presenta la decimocuarta edición 'Douglas' Days' enaltece y resalta el importante papel del Rey Robert I en los hechos que año tras año se conmemoran y que llevarían a su más leal y fiel caballero a acometer la mayor de sus hazañas que acabaría con su muerte.

La figura del León Rampante, símbolo histórico del estandarte Real de Escocia, simboliza valores como el honor, la fuerza y la valentía y alude al Rey Robert the Bruce, cuyo último deseo fue el motivo por el que Sir James Douglas se vio inmerso en la sacrosanta misión de llevar a Jerusalén el relicario de plata que guardaba su corazón.

La composición del cartel tiene además un juego de símbolos parcialmente ocultos que conforman la silueta de la Flor de Lis, estrechamente ligada a la figura central, y, como si de un mensaje velado se tratara, escrita las palabras talladas en Gaélico antiguo en la original piedra bajo la cual se encuentra el corazón de Robert, en la Abadía de Melrose "A noble hart may have nane ease, cif freedom failye" (Un corazón noble no puede hallar la paz si carece de libertad).

Sir James Douglas pasó por España en su camino hacia Jerusalén y fue recibido por el rey Alfonso XI de Castilla en Sevilla. Éste le convenció para que participase junto a sus hombres en su campaña contra el reino nazarí de Granada. El caballero escocés aceptó y participó en la batalla de Teba, donde los cristianos consiguieron una victoria sobre los musulmanes con el coste de la muerte de Douglas.

Douglas transportaba el corazón embalsamado de su rey colgado al cuello. Cuando los musulmanes capturaron su cuerpo el rey Muhammed IV fue advertido de que el órgano pertenecía al rey de Escocia, por lo que se los envió a Alfonso XI. El cadáver y la reliquia fueron llevados de vuelta a Escocia e inhumados en la abadía de Melrose.