Teléfono de la Esperanza de Málaga programa una charla sobre cáncer y salud mental dentro de actos por el 50 aniversario

Ciclo de conferencias del Teléfono de la Esperanza en Málaga. - TELÉFONO DE LA ESPERANZA EN MÁLAGA

MÁLAGA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Teléfono de la Esperanza está conmemorando su 50 aniversario con varias actividades entre ellas un ciclo de conferencias que abordan temáticas de relevancia social, como la titulada 'Cáncer y la salud mental', que tendrá lugar el 22 de abril, a cargo de César Ramírez Plaza, en el Hotel AC Málaga Palacio.

Así lo han confirmado desde la organización, apuntando que otra de las actividades que tendrá lugar en los próximos días es la Jornada de Puertas Abiertas, que será el 24 de abril en la sede de la entidad, coincidiendo con la fecha en la que en 1976 se recibió la primera llamada en Málaga.

Esta jornada está pensada para que la ciudadanía conozca de cerca el trabajo diario de la organización, su historia y el impacto social de su labor. Todo aquel que lo desee podrá visitar la sede a lo largo de todo el día con diversas actividades. La sede está situada en calle Hurtado de Mendoza, 3 en el barrio de la Victoria.

En el caso del ciclo de conferencias, comenzó el miércoles 8 de abril con la charla titulada 'La voz en tiempos de inteligencia artificial', impartida por los expertos Manuel Enciso García-Oliveros y Enrique Javier Benítez Palma, presentada y moderada por Fernando del Valle, director de Canal Málaga RTV y padrino del Teléfono de la Esperanza en Málaga.

Durante esa charla, los ponentes analizaron el impacto de la inteligencia artificial generativa en la sociedad actual, destacando su papel como herramienta útil que está transformando ámbitos como la enseñanza, donde cada vez cobran mayor importancia las habilidades humanas.

El ciclo continuará con las conferencias 'Salud mental en tiempos de incertidumbre', el 6 de mayo con Miguel Guerrero Díaz; 'Antonio Montiel: entre la pintura, lo mundano y el despertar interior', el día 13, con la participación del pintor; y con 'Deporte y salud mental', el 20 de dicho mes, con la intervención de Isabel Sánchez González, Jorge Garbajosa Chaparro y Fernando González Guirval.

Las conferencias y el conjunto de actividades cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Málaga, Fundación Unicaja, Fundación 'la Caixa', Banco Santander, Banco Cajamar, Copicentro, el Hotel AC Málaga Palacio y la Fundación Málaga Club de Fútbol.