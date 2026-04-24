La Térmica acoge por tercer año consecutivo el Encuentro Internacional sobre Energía de Fusión

Presentación del Encuentro Internacional sobre Energía de Fusión que acoge La Térmica - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Térmica, centro de cultura contemporánea de la Diputación Provincial de Málaga, vuelve a convertirse del 27 al 30 de abril en punto de encuentro del conocimiento científico internacional con la celebración, por tercer año consecutivo, de la reunión anual del equipo de energía de fusión de la organización estadounidense Clean Air Task Force (CATF), liderada por la científica malagueña Sehila M. González de Vicente, una de las grandes referentes mundiales de esta especialidad.

La Diputación de Málaga y la Fundación Rincón patrocinan este encuentro que reunirá durante cuatro días a más de medio centenar de expertos procedentes de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Canadá y España, pertenecientes a universidades, laboratorios nacionales, instituciones públicas y empresas privadas. En La Térmica, sede de la reunión, se abordarán los principales retos y oportunidades del sector.

El programa de energía de fusión tiene un carácter global y cuenta con la colaboración de socios internacionales tan importantes como el Departamento de Energía de EEUU, ITER, F4E EPRI, FIA, ASME e IEEE.

Entre los temas a tratar en estas jornadas destacan la seguridad y los marcos regulatorios para la energía de fusión, la creación de una industria de fusión global, el desarrollo de políticas que integren la fusión en la transición energética, la identificación de desafíos en la cadena de suministro para garantizar una infraestructura resiliente o la aplicación de la inteligencia artificial como acelerador tecnológico.

La científica Sehila González de Vicente, natural del núcleo veleño de Lagos, es una de las referencias mundiales de la energía de fusión. Actualmente es la directora global de energía de fusión en la sociedad estadounidense Clean Air Task Force (CATF).

Licenciada y Máster en Física, con un doctorado en Física de Materiales de la Universidad Complutense de Madrid y un MBA de la Escuela de Negocios EOI, cuenta con más de 20 años de experiencia en tecnologías y materiales de fusión, así como de política en materia de fusión.

Anteriormente, fue experta sénior como física de fusión nuclear en la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA). Antes de unirse a la IAEA, González de Vicente fue responsable del programa de desarrollo de materiales de fusión en el Acuerdo de Desarrollo de Fusión Europeo/Eurofusion en Garching bei München (Alemania).

La malagueña es vicepresidenta del consejo asesor científico del Instituto de Tecnología de Karlsruhe (KIT, Alemania) en el campo de investigación de la energía; copresidenta del Consejo Asesor Industrial y de Expertos del Centro de Doctorado en Ingeniería de Fusión, formado por las universidades de Manchester, Liverpool, Birmingham, Sheffield y Ukaea.

Asimismo, es miembro del Grupo Asesor Técnico de Fusión del Reino Unido y del Comité Asesor Técnico de Ifmif-Dones España. También es miembro del Comité Permanente de Tecnología de Fusión del IEEE y del Comité Asesor de la Estrategia Nacional de Fusión en España.

La científica costasoleña es autora colaboradora del libro 'Consideraciones para las Estrategias de Comercialización de la Energía de Fusión' y coeditora y autora contribuyente del libro' Fundamentals of Magnetic Fusion Technology'. Además, es presidenta y fundadora del grupo internacional 'Women in Fusion' (Mujeres en Fusión).