La Térmica de Diputación de Málaga convierte el ruido urbano en experiencia física con una exposición de Timsam Harding

'A Tiempo Para La Espera' Es Una Propuesta Compuesta Por Diversas Esculturas Sonoras Y Una Pieza Fotográfica Concebidas De Forma Unitaria Y Realizadas Ex Profeso Para Este Proyecto.

MÁLAGA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Térmica, el centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga, presenta la cuarta muestra simultánea de producción propia de su ambicioso e intenso último trimestre expositivo de 2025. Junto a las propuestas de Omar Janaan, Diana Fonseca y Carla Hayes, toma el edificio la obra del artista malagueño Timsam Harding.

'A tiempo para la espera' es una propuesta compuesta por diversas esculturas sonoras y una pieza fotográfica concebidas de forma unitaria y realizadas ex profeso para este proyecto que transforma la galería de la primera planta en un lugar para la contemplación y la pausa.

En este espacio de tránsito, inédito hasta la fecha para una exposición artística, Harding instala "islas de escucha" en las que las ondas imperceptibles del sonido se convierten en algo físico que genera movimiento y que se pueden sentir e incluso tocar.

Hasta el 1 de marzo de 2026 se podrá visitar esta exposición que ha sido presentada este jueves por el vicepresidente de Cultura de la Diputación, Manuel López Mestanza, el director de La Térmica y comisario de la muestra, Antonio Javier López, y el artista Timsam Harding.

"Hoy presentamos una obra concebida específicamente para este espacio y cuyas piezas componen una invitación a detenernos y a escuchar de otra manera aquello que normalmente nos rodea y que pasa sin que reparemos en ello", ha explicado el diputado.

En 'A tiempo para la espera' figuran los asuntos recurrentes en el trabajo de Harding: la carretera, el tránsito, el asfalto, la reflexión crítica sobre los desplazamientos urbanos y el ruido cotidiano. Ya lo hizo en sus series 'Bajo la rueda, sobre el asfalto' (2020), '28 m/s' (2022) y 'Un eco de un eco, de un eco' (2024).

Ahora, su desarrollo conceptual ha evolucionado desde la observación de estos elementos, de la autopista, del coche, a centrar la mirada en la interacción del ser humano con el sonido. Fruto de vivir junto a la M30, en Madrid, sus reflexiones parten de la escucha atenta del ruido para intentar convertirlo en algo físico y tangible.

Para ello crea unos sistemas hechos de acero inoxidable en los que el sonido, en vez de ser puro, reverbera por la intervención del metal y se deforma. A estos sistemas les acopla unas esculturas de hojas de adelfas realizadas en fundición de aluminio. Harding se vale de estas plantas por ser las más utilizadas en el entorno de las carreteras, que funcionan como barreras de luz y de sonido y sirven, a la vez, para evitar el tránsito de animales en la zona por ser venenosas.

El artista crea estas estructuras en las que inserta 'subwoofers' que emiten sonidos en baja frecuencia, grabaciones del entorno de la ciudad, y que hacen que las piezas vibren e interactúen con dicho sonido generando, a la par, una música nueva que las unifica.

"Este proyecto es la unión entre la música y el entorno de los ruidos", explica el propio Harding, quien, desde su taller madrileño, escucha el movimiento incesante del tráfico, pero también la particular banda sonora de los talleres de coches que pueblan las naves del polígono vecino, que se transforman en lugares de fiestas clandestinas cuando llega el fin de semana.

Este caos y este orden, esta percepción sensorial atenta y dispuesta a darle un significado artístico es la que mueve el trabajo más reciente que Timsam Harding ha producido para La Térmica y que parte de los Encuentros de Arte de Genalguacil. En el verano de 2024 desarrolló en este Pueblo Museo del Valle del Genal su proyecto 'Sin silencio', y fue seleccionado en aquella ocasión por los organizadores de la bienal y La Térmica para desarrollar una exposición individual en el centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga.

'A tiempo para la espera' es la consecución de ese reconocimiento y brinda a los visitantes el momento perfecto para detenerse frente a las obras del malagueño, que lleva años capturando vibraciones y amplificando sonidos que normalmente permanecen invisibles. A través de sus esculturas sonoras, convierte el ruido urbano en un lenguaje físico, táctil y resonante.

En su mundo creativo no se trata solo de escuchar, sino de sentir cómo el ruido urbano y sus fuerzas se inscriben en los cuerpos y en el espacio. En este cruce entre lo sonoro, la visual y lo material, Timsam Harding trata de hacer visible lo oculto en la experiencia cotidiana de los habitantes de la ciudad y revelar cómo el movimiento, el ruido y el silencio modelan nuestra percepción del mundo.

TIMSAM HARDING

Timsam Harding (Málaga, 1992) es artista formado en Bellas Artes por la Universidad de Granada y Máster en Producción Artística Interdisciplinar por la Universidad de Málaga. Ha realizado exposiciones individuales en instituciones como el Palacio de los Condes de Gabia en Granada, la Sala Santa Inés en Sevilla y el Museo Provincial de Jaén.

Su trabajo también ha estado presente en ferias y colectivas como ARCO, Estampa, Propuestas VEGAP o las residencias del C3A de Córdoba. Ha sido seleccionado en programas como Iniciarte y Encuentros de Arte de Genalguacil. Su obra forma parte de colecciones como el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC), el Ayuntamiento de Málaga y la Universidad de Granada.