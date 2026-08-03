Terminan fase de diagnóstico arqueológico del Castillo de Marbella tras documentar hallazgos de época romana y medieval

Perspectiva general instalación hidráulica de época romana en el Castillo de Marbella. - AYUNTAMIENTO MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 3 (EUROPA PRESS)

La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha finalizado la fase de diagnóstico e investigación arqueológica del Castillo de Marbella tras documentar "importantes" hallazgos de época romana y medieval.

Los trabajos realizados durante más de una década han proporcionado resultados "de gran relevancia histórica" y han confirmado "la riqueza y complejidad del yacimiento, así como su ocupación continuada a lo largo de diferentes periodos".

Así lo ha indicado la directora general del área, Carmen Díaz, quien ha explicado que este proceso se inició en 2011 con el desarrollo del Plan Director y ha comprendido un total de once excavaciones.

"Las distintas actuaciones nos han aportado datos muy importantes sobre el origen del centro histórico, que ya podemos remontar a época romana, y acerca de la construcción y evolución de la fortaleza durante todo el periodo medieval", ha señalado.

El Plan Director, orientado a potenciar la investigación, conservación y puesta en valor de este Bien de Interés Cultural (BIC), estableció la necesidad de generar documentación rigurosa sobre el conjunto patrimonial.

Los primeros sondeos sacaron a la luz los restos de una construcción romana que permitieron situar los orígenes del casco antiguo en etapas hasta entonces desconocidas.

El estudio del enclave ha combinado excavaciones, prospecciones geofísicas con georrádar, caracterización de morteros, pruebas de datación, examen de paramentos, levantamientos topográficos y trabajos de fotogrametría.

La aplicación de estas técnicas ha favorecido un conocimiento más preciso del origen y la evolución de la fortaleza, además de proporcionar información fundamental sobre la configuración arquitectónica de sus murallas.

Díaz ha especificado que "la campaña de este año se ha centrado en un sondeo efectuado en el patio del colegio Nuestra Señora del Carmen, donde se ha registrado la secuencia estratigráfica completa existente en este punto del BIC hasta alcanzar el nivel geológico".

Además, ha detallado que "la excavación ha identificado cinco fases históricas, entre las que sobresale una fosa séptica de época almohade, fechada en la segunda mitad del siglo XII, con abundante material cerámico y varias piezas completas".

Asimismo, ha subrayado que, paralelamente a estas intervenciones, "se han llevado a cabo numerosos estudios y análisis de los paramentos, cuyos resultados han sido fundamentales para comprender la arquitectura del Castillo".

En este sentido, ha recordado que la información recabada "tuvo una aplicación directa en la planificación de las obras de restauración y conservación de las murallas norte y este, ejecutadas entre 2023 y 2024", unas labores "que permitieron garantizar la protección de ambos tramos y se completaron con la instalación de iluminación monumental en el recinto amurallado para realzar su presencia y valor patrimonial".

Como continuación de estas acciones, el Ayuntamiento ha encargado la redacción del proyecto de 'Actuaciones necesarias para acondicionar la visita y puesta en valor del recinto interior del Castillo de Marbella', una iniciativa que facilitará el acceso, la interpretación y el disfrute de uno de los espacios históricos más emblemáticos de la ciudad por parte de vecinos y visitantes.

"Nos encontramos en un momento muy importante porque este proyecto permitirá recuperar plenamente para la ciudad el que probablemente sea el espacio más representativo de la localidad", ha afirmado Díaz, quien ha añadido que "la futura apertura del recinto interior lo convertirá en un recurso cultural, educativo, turístico y divulgativo de primer orden para el municipio".