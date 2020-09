Terral de Málaga continúa con lírica con Berna Perles y ofrece jazz de Alicia Tamariz y The Beatles Songbook

MÁLAGA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El festival Terral de Málaga continúa esta edición con la lírica y el jazz. Así, el Teatro Cervantes acogerá este domingo a la soprano Berna Perles que, junto a Rubén Fernández Aguirre al piano, ofrecerá un repertorio de canción, zarzuela y copla sobre el amor y el desamor; para pasar la próxima semana al jazz de Alicia Tamariz y de The Beatles Songbook.

Así, como ha explicado el teatro en un comunicado, el lunes 14 de septiembre la vocalista Alicia Tamariz presentará a las 20.00 horas en formato sexteto su disco Aletheia; y el martes, el grupo integrado por el vibrafonista Javier Navas, el pianista José Carra y un cuarteto de cuerda, unirá la música clásica, el pop y el jazz para repasar el cancionero de los cuatro de Liverpool.

Por su parte, Perles interpretará los versos de coplas como 'Tatuaje' o 'María de la O', romanzas de zarzuela como 'Adiós, Granada' y 'Noche hermosa' y canciones de concierto de Antón García Abril, Montsalvatge o Turina.

Estos tres conciertos, para los que se pueden adquirir las entradas por 12 euros, darán paso a una serie de actuaciones entre las que Dry Martina, La Lupi, Ernesto Aurignac y Daniel Casares cerrarán el ciclo el próximo 4 de noviembre.

El festival arrancó el pasado martes 8 con un clásico de la lírica de la ciudad, Los tres tenores de Teatro Lírico Andaluz, y continuó el miércoles con la vocalista Ana Cisneros en un repaso a 'standars' del jazz y de música brasileña.

Tras estas dos primeras actuaciones, el Cervantes acogió durante dos días el Movie Score Málaga (Mosma), seguido del homenaje el pasado jueves al fallecido Ennio Morricone. Este viernes, se celebra además el concierto de música cinematográfica Mosma maestros, en versión original.

A continuación, las actuaciones de Berna Perles, Alicia Tamariz y The Beatles Songbook darán paso a Julia Martín y su Loop Trip, concierto en el que repasará su primer álbum y avanzará nuevos temas pop, R&B y hip-hop, el próximo sábado.

El domingo 20 será el turno de 'Un manojo de zarzuela', un completo espectáculo de teatro musical en el que se intercalan romanzas, dúos, tercetos y preludios con textos de zarzuelas, protagonizado por el barítono Antonio Torres, la soprano Lucía Millán, la mezzo Liliana Mestizo y el pianista Sergio Montero.

El día siguiente, nuevo viraje a la música de raíz afroamericana con Anachronic, sexteto de jazz tradicional, blues y swing conducido por la voz de Ana Villalba en el espectáculo 'Swingin' the classics'; y el viernes 25 de septiembre, el teatro contará con Laura Insausti en el décimo aniversario de su banda, Dry Martina, en una ración de calypso, mambo, jazz y swing.

El lunes 28, la compañía de Luisa Palicio, con Alejandro Rodríguez junto a ella al baile y Javier Rivera y Ana Gómez al cante, exhibirá su TEMPUs; el martes 29, el saxofonista Ernesto Aurignac homenajeará al gran Charlie Parker con el apoyo del pianista Moisés P. Sánchez; y el miércoles 30 recogerá el testigo el rhythm and blues, funk y rock de Suzette & More, que traerá 'Beat of love'.

El mes de octubre comienza con el baile flamenco de La Lupi acompañada por el cante de Alfredo Tejada y Miguel Ortega, el sábado día 3; a quien le sigue Cambera y el combo dirigido por el guitarrista Rubén Portillo para estrenar el domingo 4 de octubre su espectáculo 'Piedra y camino'.

Las dos últimas convocatorias de Terral de Málaga, ya en noviembre, nos acercan a dos figuras del mestizaje y de la guitarra flamenca respectivamente. El martes 3, se abren las puertas del Cervantes para el concierto de Jarrillo Lata, banda que fusiona rock, funk, reggae y flamenco; y el miércoles 4 cierra el cartel Daniel Casares presentando su octavo trabajo, 'Guitarrísimo'.