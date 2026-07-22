Tete Leal pone música a García-Casado, Lanseros y Gruia en el Metalírica 2026 en el Teatro Echegaray

Cartel de Metalírica 2026 - MÁLAGA PROCULTURA

MÁLAGA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Tete Leal pondrá música a los versos de Pablo García-Casado, Raquel Lanseros e Ioana Gruia en la edición 2026 de Metalírica, que se celebrará entre el 1 y el 3 de octubre en el Teatro Echegaray.

El saxofonista, arreglista y compositor malagueño ha compuesto y orquestado tres propuestas diferentes que estrenará y dirigirá él mismo en escena; siendo estas música de cámara contemporánea para acompañar la poesía de García-Casado, flamenco contemporáneo para la lírica de Lanseros y neo soul y jazz experimental en el caso de los poemas de Gruia.

Las entradas para las tres sesiones de este ciclo organizado por el Ayuntamiento de Málaga a través de Málaga Procultura salen a la venta a las 11,00 horas de este jueves 23 de julio por un precio de 20 euros.

Metalírica es uno de los ciclos de Málaga Procultura que complementan en el Teatro Echegaray el arco de las artes escénicas con un propósito indagador y experimental.

Otro de ellos, 'Miradores de escena', programa en este caso dedicado a la exploración de la dramaturgia internacional, llega en 2026 a su decimotercera edición con un cartel dedicado a la escritura teatral más reciente de Colombia.

La obra de los autores colombianos Matías Maldonado Loboguerrero, Carlos Enrique Lozano G., Martha Isabel Márquez Quintero y Jaime Edilberto Moncada León se repasará en el Echegaray entre el 24 y el 26 de noviembre dentro de este ciclo de lecturas dramatizadas coordinado por Paco Bernal y Fernando Jiménez. Las invitaciones para las tres sesiones se pondrán a disposición del público a partir de las 11,00 horas del viernes 20 de noviembre.

TRES VOCES RELEVANTES DE LA POESÍA ESPAÑOLA

Metalírica es un ciclo de creación escénico-musical en el que la poesía contemporánea se convierte en materia sonora, reúne tres de las voces más relevantes de la poesía española actual y explora la relación entre palabra, música y escena desde perspectivas radicalmente distintas.

Tete Leal desarrolla para cada poeta un universo sonoro propio, adaptando el lenguaje musical a la identidad de cada obra literaria. Lejos de plantear una estética común, cada concierto constituye una creación original e independiente en el que la música nace del texto y dialoga con él desde un lenguaje específico. Todos los conciertos comenzarán a las 20,00 horas en el Teatro Echegaray.

El 1 de octubre se podrá disfrutar de 'Arquitectura del silencio' de Pablo García Casado. En esta actuación, la escritura de Pablo García Casado se transformará en una obra para soprano y ensemble de cámara.

A través de un lenguaje contemporáneo, libre de referencias tonales y cercano a la teatralidad, la palabra habita un espacio sonoro donde el silencio, la tensión y la voz construyen una experiencia artística abierta a múltiples interpretaciones.

Durante la segunda jornada de octubre el Teatro Echegaray acogerá 'De menta y Barro' de Raquel Lanseros. En esta obra, la poesía de Raquel Lanseros encuentra su eco en un lenguaje que nace del flamenco y se proyecta hacia la creación contemporánea.

Cante, guitarra flamenca y nuevas texturas electrónicas conviven en una propuesta donde tradición e innovación dialogan. Una experiencia en la que el verso se convierte en compás y respiración.

El 3 de octubre, Tete Leal pondrá el broche a su paso por el Echegaray con 'Luz de gas' de Iona Gruia. Los poemas de Ioana Gruia inspiran un paisaje sonoro íntimo y sofisticado donde el neo soul experimental, el jazz contemporáneo y la improvisación construyen un espacio de escucha suspendido en el tiempo.

Groove, armonías envolventes y una atmósfera nocturna acompañan una escritura delicada que se funde con la música en un único discurso escénico.

XIII EDICIÓN DE 'MIRADORES EN ESCENA'

La decimotercera edición de 'Miradores de escena', el programa dedicado a explorar dramaturgias no habituales, tendrá lugar del 24 al 26 de noviembre en el Teatro Echegaray y pondrá su foco en la obra de Matías Maldonado Loboguerrero, Carlos Enrique Lozano G., Martha Isabel Márquez Quintero y Jaime Edilberto Moncada León, cuatro autores muy actuales

El 24 de noviembre abrirá esta edición el actor, director y dramaturgo, Matías Maldonado Loboguerrero. En esta apertura se dispondrá su texto 'Técnica mixta', que fue Premio Ditristal de Dramaturgia en 2017.

El 25 de noviembre será el turno del destacado dramaturgo, director de teatro y docente, Carlos Enrique Lozano G. Reconocido en el ámbito cultural por su enfoque en la 'escritura híbrida', donde explora diversos géneros y universos dramáticos, la sesión se centrará en su obra 'Noche oscura lugar tranquilo'.

El 26 de noviembre cerrará esta edición con una sesión doble donde tanto la escritora, directora y actriz, Martha Isabel Márquez Quintero; como el director, productor y escritor de la compañía teatral Gods Theater, Jaime Edilberto Moncada León; expondrán sus obras. La escritora representará 'Zen el catastrófico y Stella Lunar', mientras que el director hará lo propio con su texto 'Despertares'.