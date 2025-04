Texas, Albano y Romina Power, y Erreway, nuevas incoporaciones al cartel del festival Starlite

MÁLAGA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La decimocuarta edición del ciclo de conciertos Starlite Occidente que va a tener lugar en la ciudad malagueña de Marbella ha anuciado tres incorporaciones a su amplio cartel de conciertos. Erreway (jueves 17 de julio), Texas (lunes 11 de agosto) y Al Bano y Romina Power (miércoles 27 de agosto) son los nuevos artistas confirmados en el festival boutique.

Erreway, la histórica banda argentina, aterrizará por primera vez en Starlite Occident. Reconocida en el mundo entero, Erreway vuelve a los escenarios de la mano de Camila Bordonaba, Benjamín Rojas y Felipe Colombo. Nacida de la serie juvenil Rebelde Way, creada por Cris Morena, Erreway marcó toda una generación con su estilo pop rock y su amor por la música a pesar de las restrictivas reglas académicas de la Elite Way School.

De otra parte, formada en 1986 en Glasgow (Escocia, Reino Unido), la banda Texas se dio a conocer en 1989 con su sencillo 'I don't want a lover', que alcanzó el número ocho en las listas de éxitos. Desde entonces, han lanzado diez álbumes de estudio y vendido más de 40 millones de discos en todo el mundo.

Su sonido, que combina pop, rock y soul, ha evolucionado a lo largo de los años, manteniéndolos como una de las bandas más queridas. Entre sus éxitos destacan 'Say what you want', 'Black eyed boy', 'Inner smile' o 'Summer Son". En 2023, la banda lanzó "The Very Best Of 1989-2023', una recopilación con 24 de sus mejores canciones, incluyendo dos temas inéditos: 'Keep on talking' y 'After all'.

En cuanto a Albano y Romina Power, su historia es un relato de amor, música y éxito que ha marcado a varias generaciones. Se conocieron en la década de 1960 y se enamoraron, formando no solo una pareja en la vida real, sino también un dúo musical de éxito. En 1970, se casaron y comenzaron a lanzar canciones juntos, logrando reconocimiento mundial con temas como 'Felicità', 'Ci sarà', 'Sharazan', 'Libertà' y muchos más.

Considerados una de las parejas más icónicas de la música italiana, Al Bano y Romina Power deleitarán a su público con un concierto muy especial, en el que además contarán con Yari Carrisi Power como artista invitado.

Consolidado como uno de los eventos musicales, culturales y de ocio más reconocidos, Starlite Occident celebra en 2025 su XIV edición en Marbella. El festival de las estrellas vuelve a reunir en Andalucía a artistas de renombre internacional, para ofrecer experiencias inolvidables en un entorno único como es el de la cantera de Nagüeles.

Cabe recordar que, hasta la fecha, Starlite Occident ha confirmado las actuaciones de Emilia (viernes 13 de junio), Duki (sábado 14 de junio); Nathy Peluso (viernes 20 de junio), Camila Cabello (sábado 21 de junio), Kool & The Gang (viernes 27 de junio), Gente de Zona (miércoles 2 de julio), Marc Anthony (jueves 3 y viernes 4 de julio), Raphael (sábado 5 de julio), Europe (martes 8 de julio), Duran Duran (miércoles 9 de julio), Seal (jueves 10 de julio), Gilberto Santa Rosa (viernes 11 de julio), Fito Páez (lunes 14 de julio), Pet Shop Boys (miércoles 16 de julio) y Erreway (jueves 17 de julio).

Asimismo, están en el cartel Jhayco (viernes 18 de julio), The Script (sábado 19 de julio), Scorpions (lunes 21 de julio), UB40 feat. Ali Campbell (martes 22 de julio), Miguel Bosé (miércoles 23 y jueves 24 de julio), Il Divo (viernes 25 de julio), Will Smith (sábado 26 de julio), The Beach Boys (lunes 28 de julio), Zaz (martes 29 de julio), Ana Belén (jueves 31 de julio), Rels B (viernes 1 de agosto), Natalia Lafourcade & Valeria Castro (sábado 2 de agosto), Santana (domingo 3 de agosto), Clean Bandit (miércoles 6 de agosto), Guitarricadelafuente (jueves 7 de agosto) y Amaral (viernes 8 de agosto).

Texas (lunes 11 de agosto), Beret (martes 12 de agosto), Los Secretos (jueves 14 de agosto), Carolina Durante (viernes 15 de agosto), Siempre Así (martes 19 de agosto), Alejandro Fernández (miércoles 20 de agosto), India Martínez (jueves 21 de agosto), Tomatito & Israel Fernández (viernes 22 de agosto), Fangoria & Nancys Rubias (sábado 23 de agosto), Al Bano y Romina Power (miércoles 27 de agosto), y Camilo (viernes 29 de agosto) completan por el momento el cartel de este festival.