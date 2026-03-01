'Tómbola', el videojuego malagueño centrado en el cine español, se hace un hueco en el Festival de Málaga

Imagen del videojuego malagueño 'Tómbola' sobre el cine español. - NOVELINGO/CEDIDA

MÁLAGA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

'Tómbola' es el videojuego malagueño centrado en el cine español en el que a través de sus casi 2.000 preguntas y respuestas tienen su hueco eventos importantes del séptimo arte en España, como los Premios Goya o el Festival de Málaga, que comienza la próxima semana, y en el que este trivial interactivo también tendrá su espacio con una de las actividades paralelas del certamen.

El estudio Novelingo, ubicado en Málaga, presentó a finales de 2025 este juego interactivo que combina divulgación cultural, humor, memoria cinéfila y "cientos de guiños para los amantes del séptimo arte", ha señalado el director ejecutivo Daniel Cañete, quien ha asegurado que hasta el momento "está funcionando bien" en cuanto a descargas en móviles, que son gratuitas, en los dos sistemas.

En declaraciones a Europa Press, Cañete ha señalado que el Festival de Málaga tiene presencia en las preguntas de este trivial y ha apuntado que les "encantaría incluir nuevas categorías" y una podría ser una específica dedicada al certamen malagueño. De hecho, ha apuntado que es opción que ya han explorado con el festival y que volverían a retomar la idea.

Pero ya hay una relación con el festival, puesto que una de las actividades de Villa del Mar, espacio del certamen para la formación, reflexión y exploración sobre el presente y el futuro del audiovisual, estará protagonizada por este videojuego. Así, Cañete ha explicado que se ha programado una sesión participativa con un taller en el que se explicará al público cómo jugar y posteriormente se hará un concurso. Será el domingo 8 de marzo a las 11.00 horas.

Todo gira en torno al cine en este videojuego, incluso el número de preguntas que forman la base inicial de este trivial, 1.896, "guiño directo al año en que tuvo lugar la primera proyección cinematográfica en España". El juego propone un recorrido interactivo por casi 130 años de historia del cine, "recorremos películas, actores, directores, momentos claves de la historia", según ha manifestado.

"La idea es aprender y darse cuenta jugando de todo el enorme patrimonio cinematográfico que tenemos", ha subrayado el CEO de la empresa, quien ha explicado que la idea surgió porque les gusta mucho el cine y, además, obtuvieron el apoyo del Ministerio de Cultura a través de una ayuda para la creación de videojuegos.

Incorpora dos modos principales, el clásico, con rondas cerradas donde los aciertos construyen la puntuación final; y el infinito, un reto continuo para aprender, mejorar y desbloquear "logros con nombres irónicos y llenos de humor cinéfilo".

Las preguntas se agrupan por categorías/temáticas, como estrellas en pantalla, detrás de la cámara, películas inolvidables, cinematografías territoriales, cine dirigido por mujeres, cine Lgtbi, géneros diversos o claves de la identidad audiovisual del cine español.

Novelingo es una startup malagueña fundada en 2023 en el Polo Nacional de Contenidos Digitales, donde comenzó desarrollando videojuegos culturales y experiencias narrativas interactivas. Actualmente, forma parte de las empresas alojadas en el espacio de emprendimiento impulsado por Fundación Unicaja y Málaga TechPark en el Palacio Episcopal.

'Tómbola' está disponible en todas las lenguas cooficiales del estado y cuenta con ilustraciones originales de Sergio Cerón y con música de Fran Verdugo. Además, ha sido financiado con la colaboración de la UE y del Gobierno de España mediante el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y ha desarrollado con criterios de accesibilidad e inclusión.