De la Torre aboga por buscar un espacio en Málaga que pueda albergar un camping para las caravanas

1102116.1.260.149.20260706140552 Archivo - El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en una imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 6 Jul. (EUROPA PRESS) - El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha vuelto a insistir este lunes en que el asentamiento de caravanas en la ciudad "es un tema que desde años se viene planteando en Málaga" y "no es fácil la solución".

Al respecto, ha explicado que ha pedido a sus colaboradores en el Ayuntamiento buscar "un espacio para hacer, no en un tema de días, pero con cierta programación se puede conseguir, un camping". Al respecto, ha añadido que no tiene por qué ser iniciativa municipal, "la iniciativa privada puede hacerlo".

Ha incidido, de igual modo, en que no lo hay en el término municipal uno barato y ha señalado que "sé que no es un tema de turismo, es un tema, por un lado, de gente que le agrada tener una caravana cerca de la playa, etcétera, que es un tema que siendo un espacio público no es posible, que hay que respetarlo; y hay también una parte de vivienda, de problema de vivienda".

Por lo tanto, ha continuado, "está en el marco de la política de impulso a la vivienda social que hacemos en Málaga y somos un Ayuntamiento dinámico e impulsor en esa materia".

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Málaga, a través del distrito Carretera de Cádiz y en coordinación con la Policía Local, va a proceder a la implementación de medidas para impedir el acceso rodado a la parcela privada ubicada en Camino de la Térmica donde existe una alta concentración de caravanas y autocaravanas que ocupan las zonas asfaltadas, así como de tiendas de campaña en los espacios de tierra y arbustos.

A petición de las asociaciones de vecinos de Sacaba y Parque Litoral, y en colaboración con la propiedad del suelo, se va a restringir el acceso rodado a esta parcela debido a los problemas de salubridad, gestión de residuos y de convivencia que afectan al entorno, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

La Policía Local ya ha informado a las personas instaladas en esta parcela de que "por labores de limpieza y salubridad deberán retirar los vehículos antes del 7 de julio, como paso previo a la instalación de elementos que impedirán el acceso rodado a la misma".

De la Torre ha recordado que "la clave está en las condiciones higiénicas que se produce en este tipo de concentraciones". "Una cosa es más disperso, tampoco es que la dispersión sea el ideal, pero la concentración donde está ahora mismo, sin tener servicios de sanemiento, perjudica, no cabe duda, el medio ambiente, y por lo tanto la calidad de la propia agua, de la playa, del canal, de la margen izquierda del río".

En este punto, ha recordado, además, que "es un tema que ha pasado otros años y este también", por lo que "tenemos que procurar que ese respeto ambiental se produzca".

Por otro lado, ha agregado que en la provincia y fuera del término municipal hay algunas iniciativas de camping, "tampoco es que haya muchos en esta provincia, pero algunas hay, y que algunos podían acoger".

"Lo que trato es que desde el ámbito municipal podemos plantear unos precios muy económicos, tanto si hay iniciativa pública como privada, y que dé respuesta a ambas vertientes". "Buscaremos la mejor solución", ha concluido.