De la Torre augura una Feria de Málaga de "éxito" y aconseja "pasarlo bien sin tener que perder el control nunca"

MÁLAGA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha augurado una Feria, que arranca este viernes noche con los fuegos artificiales y el espectáculo de drones, "de éxito" y ha aconsejado, entre otros, "pasarlo bien sin tener que perder el control nunca".

Así lo ha señalado De la Torre, que junto a la concejala delegada de Servicios Operativos, Playas y Fiestas, Teresa Porras, y al director regional de Hostelería de Mahou San Miguel para la zona de Andalucía, como empresa patrocinadora de la Feria con su marca San Miguel, Ignacio Bárbulo, ha asistido a un acto en relación con la Feria de Málaga 2023 en la plaza de la Constitución.

"Creo que la gente está animadísima, la gente está deseando", ha afirmado, al tiempo que ha recordado que, precisamente, este viernes ha hecho una visita, como ya hizo el pasado año, al Hospital Clínico, que con motivo de la Feria ambienta una zona.

En suma, "la gente está muy mentalizada, sabe que viene la época de la Feria". Así, este viernes son los fuegos artificiales y el espectáculo luminoso de drones. El sábado, tendrá lugar la Romería, el pregón pronunciado por el jugador de baloncesto del Unicaja Alberto Díaz, y la inauguración del alumbrado.

De igual modo, al hilo la Feria, De la Torre se ha mostrado convencido de que "hemos aprendido todos a convivir en espacios donde hay mucha concurrencia de gente" y hacerlo "de una manera ordenada, armónica, simpática, sabiendo colaborar a que sean felices todos, no estorbándonos, respetando los espacios y el orden".

A juicio de De la Torre, "los malagueños saben hacerlo muy bien, somos, son, muy hospitalarios y son capaces efectivamente de resolver cualquier problema que surge, que no surgen, sobre la convivencia".

Ha aconsejado, además, "usar el transporte público muchísimo, no el transporte privado; caminar también, es un ejercicio muy sano, y pasarlo bien sin tener que perder el control nunca".

"Si se bebe alcohol, que no siempre es obligado beberlo, hacerlo con moderación para poder divertirse, porque si pierdes el control no te diviertes, te convierten en algo vegetativo, y eso no puede ser". De la Torre ha asegurado que "todo el mundo aprende año tras año para hacerlo mejor".

En cuanto a las previsiones que maneja el Ayuntamiento para la Feria, el regidor ha dicho que son "de éxito" y ha señalado, entre otros, que el tiempo "va bien" y "creo que vamos a estar en una feria, por ahora, no calurosa", aunque dependerá también el tema de humedad.

Por otro lado, ha recordado en cuanto al tema de presencia, que este año se inaugura un programa de digitalización, de informes con digitalización que "nos permitirá tener unos datos más exactos". "Vamos a ir avanzando en esa línea para poder tener unos cálculos más realistas, con menos margen de error, lo más acercados a la realidad posible".

"Eso se irá extendiendo cada vez más a saber qué es lo que a la gente le gusta visitar, dónde va, etcétera. Son datos anónimos, pero que viene muy bien para poder orientar nuestra labor de promoción turística, buscando siempre la excelencia también en esa materia. Nos interesa crecer, no en la cantidad, sino en la calidad", ha concluido.