De la Torre cree que responsables del Asilo de los Ángeles deben "dar un paso adelante en mejorar su gestión"

Publicado 31/01/2020 15:35:18 CET

MÁLAGA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha considerado este viernes que los responsables del Asilo de los Ángeles deben "dar un paso adelante en cuanto a mejorar su gestión, en cuanto a ser más profesional, en tanto al equilibrio de personas ahí acogidas y el personal que existe para poder atenderlo".

"El Área de Servicios Sociales está muy encima de ese tema y yo creo que en el Asilo de los Ángeles va a haber siempre solidaridad para que se pueda mantener y flexibilidad en los temas que hay desde el punto de vista financiero, pendiente de pago por el patronato", ha explicado De la Torre a los medios de comunicación.

El alcalde ha señalado que el Ayuntamiento ofrece su "mejor disposición para que eso funcione, como ha venido haciendo, también para mantener los valores arquitectónicos y patrimoniales".

"Hablando de mantenimiento de edificios hemos aprobado recientemente una acción del Instituto Municipal de la Vivienda para la capilla del asilo, que tiene como cuatro siglos o más de antigüedad y que tenía algunos problemas que merecían una atención, pero eso es un tema distinto, otra cosa es la marcha del asilo", ha detallado.

Asimismo, ha resaltado que estarán atentos, si bien ha opinado que "a los responsables del asilo, a su propio patronato, hay que pedirles que hagan las cosas lo mejor posible para que sea sostenible económicamente".

"Yo sé que esa materia corresponde a la Junta, desde el punto de vista de control, de apoyo, de asistencia a las residencias o asilos que tengan, y están atentos también al tema y creo que comparten este enfoque que estoy exponiendo", ha continuado.

Por último, ha indicado que ha pedido al Área de Derechos Sociales que otras entidades puedan sustituir a la actual. "Hemos pedido que se analicen las cuentas, cuando una entidad tiene un problema de devolución de unos créditos hay que ver por qué y procurar ir a la raíz del problema para que sea sostenible económicamente y socialmente", ha concluido.

CASO INVADER

Por otro lado, los periodistas también le han preguntado sobre la causa contra el artista Invader y el exdirector del Centro de Arte Contemporáneo (CAC) Málaga y ya ex secretario general de Cultura de la Junta de Andalucía, Fernando Francés, por un presunto delito de daños sobre el patrimonio por la "invasión" o colocación de mosaicos del artista en edificios de la capital malagueña integrados como Bien de Interés Cultural (BIC).

Así, cuestionado por el hecho de que la defensa del artista haya solicitado la declaración del alcalde como testigo si el procedimiento sigue adelante, además de que se incorporen a la causa como responsables civiles subsidiarios el Ayuntamiento y dos empresas vinculadas al exdirector del CAC, según ha publicado este viernes Diario 'SUR', De la Torre ha contestado que acudirá si se admite a trámite dicha petición.

Además, el regidor ha señalado que no ve la relación "causa-efecto" para que el Ayuntamiento se incorpore al procedimiento y ha recordado que su opinión sobre los mosaicos es "favorable" por su valor artístico y es partidario de dejarlos "donde sea compatible" para "no tener que gastar dinero en quitarlo". Asimismo, ha insistido en que no tiene constancia de ninguna relación entre la Corporación municipal o Francés con el artista.