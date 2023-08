De la Torre destaca la ocupación durante la Feria de Málaga y "la intensidad" con la que la viven los malagueños

MÁLAGA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Restan horas para que la ciudad de Málaga viva su Feria, que tiene lugar del 12 al 19 de agosto. El alcalde, Francisco de la Torre, ha valorado el inicio de las fiestas y ha destacado la previsión de ocupación, además de la "intensidad" con la que los malagueños viven "los días grandes".

De la Torre, en una entrevista con Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, ha recordado que se está en las horas previas para el arranque de la Feria de Málaga, que lo hace este viernes con los fuegos artificiales y el espectáculo luminoso de drones. Este sábado, asimismo, tendrá lugar la Romería, el pregón pronunciado por el jugador de baloncesto del Unicaja Alberto Díaz, y la inauguración del alumbrado.

Así, De la Torre se ha referido al turismo y ha destacado que Málaga "siempre estamos muy bien de ocupación en los hoteles y en toda la oferta turística de la ciudad", pero, "evidentemente, en feria hay más; algo más si puede decirse".

De igual modo, ha destacado "la intensidad" con la que viven "los propios malagueños, es nuestra Feria, nuestras fiestas, nuestros días grandes y eso se nota". "Málaga ciudad y el entorno de Málaga que también se incorpora a la propia Feria, más luego los visitantes", ha subrayado.

En lo referente al periodo de Feria, en los primeros días, desde el 11 hasta el 15, hay una previsión del 87,06% de ocupación hotelera y se espera, con las reservas de última hora, que se alcance el 89%, dos puntos por debajo del año pasado. Desde el 15 hasta el 20 de agosto hay una previsión del 84%, y con la última hora se estima que se llegue al 87%, igual que el año pasado

Por otro lado, De la Torre ha explicado también, en cuanto a ocupación que, "Málaga hace tiempo que no tiene estacionalidad, es prácticamente alta ocupación todo el año, y estamos muy contentos de que sea así". De la Torre, además, ha destacado "la buena sinergia" que hay entre Málaga ciudad y el conjunto de la provincia, especialmente, la costa.

En cuanto al tema ocupación o intensidad del crecimiento, De la Torre ha opinado que "quizás el crecimiento turístico que teníamos y el ritmo de gasto, etcétera, no esté creciendo igual, pero sigue alto, no hay descenso, no hay menos ocupación". Así, ha puesto como ejemplo que las plazas ofertadas desde el aeropuerto han crecido respecto a 2022 y "eso es buen indicador" y ha agregado también que lo que importa en materia de turismo "es no crecer tanto en cantidad, sino en calidad, capacidad de gasto".

Por ello, ha dicho, "queremos incrementar la oferta de hoteles de cinco estrellas, la oferta de restaurantes de la más alta calidad posible pensando en los propios malagueños, evidentemente, pero también en la capacidad de gasto de los de fuera". "Es evidente que ese carácter de buscar el turismo de calidad debe estar muy presente en todos", ha sostenido De la Torre.

SEQUÍA

Sobre la sequía que se padece, y las medidas que se están tomando, entre otras, Málaga capital ha cortado el agua de las duchas de playa pero se mantienen los lavapiés, De la Torre, tras ser cuestionado, ha señalado que una medida de ahorro y también que llama a la conciencia, incidiendo, asimismo, en que el agua es un recurso escaso.

Otras medidas adoptadas en la capital es que los parques y jardines han reducido a la mitad el 15% de agua potable que se usa para el riego; y ha cerrado el parque acuático de calle Pacífico. Así, la capital se ha unido a otros municipios de la provincia que ya están tomando medidas para hacer frente a la sequía.

De Torre, de igual modo, ha aludido a la operación que se hizo en el año 2005 con la desalobradora de El Atabal y ha explicado que "nos permite, justamente esta situación de Málaga de tener esa independencia de la desalobradora, abastecer con 300 litros por segundo en Rincón de la Victoria y parte de Vélez-Málaga", lo que ha calificado de "un ejemplo de solidaridad entre Málaga y la Axarquía".

"Hay que tratar de crear siempre un mecanismo de paso de agua desde el oeste al este en todo el Mediterráneo andaluz, y, especialmente, en esta zona de Málaga", valorado la gestión actual de la Junta.

VIVIENDA

También ha sido cuestionado por la vivienda en alquiler en zonas turísticas y ha señalado que "es bueno moderar esos crecimientos, modular, crear moratorias, y sobre todo que la convivencia sea factible, viable".

"Es evidente que se ha retirado del mercado parte de la oferta de alquiler, larga temporada, porque se dedica a cortísima temporada; y eso hace que el mercado de alquileres, donde la demanda sigue alta, pueden subir los precios", añadiendo que entre las soluciones están que "tiene que haber más oferta de pisos en alquiler, una política más expansiva, más potente de vivienda pública, tiene que hacerse más VPO desde la iniciativa pública y la privada", entre otros, además de que, en el caso de los estudiantes, "más residencias".

De la Torre ha insistido en que "es evidente que los mercados se tensionan cuando la demanda crece más deprisa que la oferta y hay que procurar, por todos los medios, con la agilidad en la tramitación urbanística, con estas coordenadas que he planteado en cuanto a VPO, con el estímulo a la vivienda en alquiler, que tiene que haberlo como una seguridad jurídica que hay que defender y conseguir y hay revisar y ver las leyes que a nivel nacional existen en esta materia; para que haya una oferta ambiciosa y amplia en materia de alquiler".

Por otro lado, sobre proyectos de ciudad, tras ser cuestionado, De la Torre ha vuelto a defender que el futuro hotel del puerto será "un equipamiento de los que buscamos de calidad en Málaga, de cinco estrellas, potente en tamaño, que no lo tenemos". "Necesitamos que la ciudad tenga también esas ofertas para ese turismo de congresos en el cual apostamos muy claramente y ese hotel cubrirá ese aspecto, vendrá a mejorar esa calidad del turismo que antes me he referido", ha sostenido.

Por último, ha vuelto a insistir en que la candidatura de Málaga a la Expo, que finalmente fue para Belgrado (Serbia), "tiene una temática que es permanente, yo diría que cada día más acuciante", por lo que la post expo "siempre lo he planteado como más importante que la expo". "Tenemos que ver de qué manera podemos conciliar una post expo anticipada, y una expo para el año 2032". "Todo eso tiene que estar de acuerdo y verlo claro, y que se entusiasme e ilusione, como nosotros estamos más ilusionados, también el Gobierno que salga de estas últimas elecciones", ha concluido.