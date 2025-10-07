De la Torre dice que proyecto en antiguos terrenos de Repsol "enriquece" a Málaga: "Lo que lo retrase no es bueno"

MÁLAGA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha respaldado este martes el enfoque del Consejo de Urbanismo que tiene previsto aprobar desestimar el recurso interpuesto por Urbania al acuerdo por el cual se le adjudicaron las parcelas del ámbito de Repsol y ha incidido, de nuevo, en que si se lleva a cabo el proyecto planteado en esa zona será "un tirón hacia arriba formidable".

"Esa opción enriquece a la ciudad, y es bueno para los distritos de Carretera de Cádiz y Cruz de Humilladero; será un tirón hacia arriba formidable, si todo ese proyecto se pudiera hacer", al tiempo que ha asegurado que "todo lo que lo retrase no es bueno, lo digo sinceramente".

De la Torre tras ser cuestionado por los periodistas ha recordado que "hay un recurso que plantearon que no se acepta por parte de la Gerencia de Urbanismo, es un tema que tiene su tramitación, no hay que darle mayor importancia, simplemente que hay distintos enfoques y, lógicamente, el enfoque que plantea la Gerencia, yo lo respaldo".

De la Torre ha dicho que se verá en cuanto a Urbania "si el tema lo aceptan tal cual o lo llevan a los tribunales, no lo sé lo que harán", ha agregado.

En relación con lo que le gustaría al alcalde, De la Torre ha opinado que "es una oportunidad para Málaga el que ahí se pueda hacer lo que está planteado" y ha aprovechado también la cuestión para "esperar que la justicia sea más rápida".

"Hubo un recurso que, para mí, sinceramente, no tiene ningún fundamento porque todo lo que el Ayuntamiento plantea está basado en el Plan General, aprobado por la propia Junta de Andalucía hace años", ha recordado, insistiendo en que "es una oportunidad para Málaga" tener ahí un parque, oficinas, entre otros.

Precisamente, en materia de oficinas, ha dicho que "además del Parque Tecnológico, en materia de oficinas, la ciudad, lo vengo diciendo hace años, necesita tener una oferta potente" y ha precisado que "no es sólo porque no existe, sino porque desde el punto de vista ambiental es mucho más inteligente tener oficinas en la ciudad y que no estén solamente en el Parque Tecnológico".

A su juicio, "hay que tener las dos bazas para que las empresas elijan un sitio u otro, pero si eligen la ciudad de Málaga, el desplazamiento hacia el lugar de trabajo es mínimo su producción de CO2; en cambio, hacia el Parque hay producción de CO2, aún inclusive aunque hubiera transporte público más potente".

Por lo tanto, "esa opción enriquece a la ciudad, y es bueno para los distritos de Carretera de Cádiz y Cruz de Humilladero; será un tirón hacia arriba formidable si todo ese proyecto se pudiera hacer", asegurando que "todo lo que lo retrase no es bueno, lo digo sinceramente", ha concluido.