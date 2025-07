De la Torre dice que trabajará con Gobierno para que candidatura de Málaga a sede de Autoridad Aduanera sea "fuerte"

MÁLAGA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha valorado este viernes sobre la candidatura de Málaga como sede de la Autoridad Aduanera Europea que se va a trabajar "coordinadamente con el Gobierno", para que la candidatura española, "una candidatura de Gobierno, sea fuerte y su fortaleza esté basada en las cualidades fabulosas, inmensas, que Málaga tiene para acoger organismos internacionales, en este caso, organismos europeos".

Así lo ha señalado el regidor tras ser cuestionado sobre el anuncio de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en relación con que se propondrá ante las instituciones europeas que la ciudad de Málaga opte a ser la sede de la nueva Autoridad Aduanera Europea.

De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas ha recordado que este pasado jueves coincidió con Montero en los cursos de verano de la Universidad de Málaga donde le recordó esta propuesta y, además, el futuro auditorio.

Así, sobre la sede de la nueva Autoridad Aduanera Europea, ha recordado que "desde hace tiempo tenía noticias de que se estaba gestando la creación de este nuevo organismo", con el que "trata Europa de racionalizar y modernizar su sistema de aduanas y eso se ha aprobado bajo la presidencia polaca que terminaba el 30 de junio".

"Sabiendo eso, se podría haber hecho antes también, pero en fin, ahora es cuando ya hay que mostrar interés porque no tardará muchas semanas en que se tenga ya el mecanismo de cómo se hace la decisión", ha añadido.

De la Torre ha dicho que "es un tema complejo porque se decide entre el Parlamento y el Consejo Europeo, conjuntamente, tiene que ser así". "Creemos que Málaga tiene unas de las condiciones muy buenas para acoger organismos europeos", ha valorado.

Al respecto, ha lamentado que Málaga "paradójicamente no tiene ninguno y del año 86, que entramos en Europa, han llegado algunos a España".

"Nosotros vamos a trabajar coordinadamente con el Gobierno para que la candidatura española, una candidatura de Gobierno, sea fuerte y su fortaleza esté basada en las cualidades fabulosas, inmensas, que Málaga tiene para acoger organismos internacionales, en este caso, organismos europeos", ha subrayado.

Por otro lado, cuestionado por si abordaron también el futuro auditorio, ha dicho que "le recordé, suficiente", aunque "no tenía un despacho largo", precisando que la noticia sobre la candidatura a la Autoridad Aduanera la anunció a posteriori.

"Es un tema que ahí ya corresponde a Cultura, con Hacienda, y espero que tengan una respuesta positiva", ha señalado, aunque ha agregado que "si no, lo resolveremos también". "El auditorio ya he dicho, se hará con o sin el Ministerio de Cultura, o sea, con o sin el Gobierno, lo digo en términos descriptivos, no en términos aireados, simplemente descriptivo, por la importancia que tiene en el plano cultura, congresual, etcétera y seguiremos trabajando", ha concluido.