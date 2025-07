De la Torre insiste en "colaborar todos" en materia de limpieza en la ciudad de Málaga

MÁLAGA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha insistido este viernes en "colaborar todos" para mantener limpia la ciudad y ha destacado el trabajo que se hace desde la empresa de limpieza.

El regidor, tras ser cuestionado por las protestas de los vecinos sobre la falta de limpieza, ha señalado que "escuchamos siempre a los vecinos; en mis recorridos, que no lo hago todos los días porque no tengo tiempo, pero lo hago con cierta frecuencia por zonas de Málaga, no he tenido ninguna queja sobre estos temas".

"Puede haber alguien que me diga 'tal calle o tal cosa' y lo transmitimos al área, porque puede ocurrir en algún momento, pero no hay una sensación, ni de diferencias --de limpieza-- entre unas zonas y otras", ha señalado, al tiempo que ha sostenido que "atendemos, tenemos un equipo humano comprometido desde la empresa de Limasam trabajando todos los trabajadores con esfuerzo, tanto en recogida de residuos como en lo que es limpieza".

Así, ha abogado por "colaborar todos, tenemos que cumplir horarios, los temas de muebles de recogida los días que toca, no cualquier día, sino los días que están señalados según los barrios correspondientes, y en tema de conservar limpio, lo que se limpia".

"Tenemos que hacer un esfuerzo mayor todos los ciudadanos de Málaga, creo, sinceramente, pero de lo que corresponde a nosotros activamente, de hacer las cosas, de limpiar, baldear dentro de un clima que vamos a durar varios meses sin llover..., siempre tiene su dificultad, recogida de residuos, recogida de muebles, etcétera, el trabajo que se hace es muy bueno".

Por tanto, ha dicho, "lo que necesitamos es hacer un cierto análisis cada uno de qué es lo que tenemos que poner de nuestra parte para que todo funcione mejor", ha concluido.

ROSALEDA

Por otro lado, De la Torre ha sido cuestionado por los periodistas sobre si está descartado que los terrenos donde se iba a ubicar la Expo 2027 sea la posible ubicación para el nuevo estadio de La Rosaleda y ha dicho que esos terrenos "no son nuestros, no podemos disponer de ellos", además de que "sigue vivo para mí el proyecto post Expo sin Expo, pero no son nuestros --los terrenos--".

"En cualquier caso, no está descartado nada, ni decido nada", ha sostenido, al tiempo que ha recordado que "lo que vamos es, justamente, a iniciar un estudio sereno, en tiempo rápido, pero sereno, para ver distintas alternativas y ver la que sea mejor".

"Málaga es una ciudad preciosa con el mar, con las montañas que rodean la ciudad, pero no tenemos muchos terrenos llanos alrededor ni dentro. No es una ciudad rodeada de llanuras como pasa Madrid o como le pasa a Zaragoza o Sevilla, por poner estos ejemplos", lo que "nos limita las opciones, pero miraremos todas, sean nuestras o no, pero ese terreno no es nuestro hoy por hoy", ha concluido.