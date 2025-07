De la Torre lamenta "imagen" dada en materia ferroviaria: "Esfuerzo hecho merece responsabilidad del Gobierno"

MÁLAGA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha lamentado este martes la "imagen" que en materia ferroviaria está dando España tras los incidentes que se están produciendo y ha añadido que "el esfuerzo que se ha hecho años atrás merece una, digamos, responsabilidad del Gobierno actual" para que "estas cosas dejen de pasar".

De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas sobre el "caos ferroviario" y la afectación a la circulación de trenes con origen Madrid en dirección a Andalucía y Toledo, ha rercordado que él personalmente vivió hace poco "una experiencia de esas, me tocó un viaje a Madrid que me recordó a los que hacía en la época de estudiante, que salíamos por la tarde y llegábamos a la mañana siguiente y, a veces a mitad de la mañana y cosas parecidas".

"Es una pena que la imagen del país que en materia de ferroviaria, materia de alta velocidad, en concreto, ha sido y es la primera red de Europa, la segunda del mundo detrás de China y funcionando francamente bien, ahora en estos términos está devaluándose esa imagen", ha lamentado el regidor.

De la Torre ha incidido en que "el esfuerzo que se ha hecho años atrás merece una, digamos, responsabilidad del gobierno actual de que estas cosas dejen de pasar, absolutamente, y todos los que cogen un AVE que garantiza un recorrido en cierta brevedad y con puntualidad, siempre es la característica del AVE, se vuelva a cumplir".

"Yo voto porque sea eso, no quiero hacer más sangre del tema, pero sinceramente me preocupa como español que no estemos dando una imagen" ha dicho y ha agregado también que "me hago solidario de los usuarios de esos trenes que han estado pasando tantas horas perdiendo el tiempo, llegando tarde a lo que tienen que hacer, que es lo importante, llegar puntual para tareas, trabajos, etcétera, que tenga y a lo mejor en condiciones de confort relativamente no buenas", ha concluido.