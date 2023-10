De la Torre muestra condena y rechazo "tajante" a que Con Málaga colgara una bandera Palestina en Ayuntamiento

La confluencia aclara que lo hizo "sin contar con ningún permiso" y PSOE y Vox municipal también critican la acción



MÁLAGA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha mostrado este miércoles su rechazo "más tajante" y condena en relación con la acción simbólica llevada a cabo por el grupo de Con Málaga, la confluencia de Izquierda Unida, Podemos, Verdes Equo, Más País, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz, este pasado martes cuando por unos minutos desplegaron una bandera Palestina en la fachada del Ayuntamiento.

De la Torre, tras ser preguntado, ha incidido en que "no se puede hacer eso, es una falta de respeto institucional, al Ayuntamiento, a la ciudad..." Así, ha dicho que ninguna gestión se hizo y ha aludido que "no hubo conformidad ni permiso previo, porque no lo pidieron, ni para poner ni para quitar".

"Cuando la policía se entera, porque alguien del equipo de Secretaría ve que la bandera tapa la ventana, avisa y la Policía sube y no está. No llega a tiempo porque es una cosa breve", ha explicado. No obstante, ha mostrado de nuevo el "total desacuerdo" con la acción: "Eso no se pude hacer y demuestra esa parcialidad en el análisis del conflicto", aludiendo a la posición del grupo, ha concluido.

También se ha pronunciado este miércoles el viceportavoz de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, que ha presentado una moción al pleno sobre "el alto el fuego, las garantías de ayuda humanitaria, el cumplimiento de los derechos humanos y por una paz estable en Palestina"; y ha reconocido que "se hizo sin ningún tipo de permiso" y "la Policía Local no tuvo ninguna participación" en la misma.

"Estaba prevista, como fue, una acción simbólica y de carácter temporal, pero quiero dejar claro que no hubo ninguna participación por parte de la Policía Local, que realiza magníficamente bien su trabajo en el Ayuntamiento", ha asegurado.

No obstante, ha defendido la acción y ha asegurado que "así como otros partidos incorporan prácticas mafiosas en la labor institucional, nosotros incorporamos prácticas de movimientos", dejando claro que "no se daño ni un ápice el edifico municipal".

Precisamente, la confluencia ha registrado este miércoles un escrito en relación con estos hechos. En el documento, dirigido al alcalde explican que realizaron el pasado martes "una acción simbólica consistente en desplegar una bandera de Palestina en la fachada del Ayuntamiento".

"El objetivo de dicho acto fue mostrar nuestra solidaridad con el pueblo palestino y exigir que se respeten las resoluciones y convenciones del derecho internacional, declarando un alto al fuego inmediato y abriendo un corredor humanitario que permita asistir a las víctimas y refugiados en la Franja de Gaza", precisan en el escrito en el que añaden que "tal y como le hicimos constar en dos escritos anteriores, consideramos que el Ayuntamiento de Málaga debería haber izado la bandera palestina, o bien iluminado con sus colores la fachada del consistorio tal y como se hizo con los colores de la bandera de Israel, como muestra de solidaridad con la población civil".

Asimismo, recuerdan que, "según organismos internacionales, desde el comienzo de los bombardeos se estima que han fallecido en la Franja de Gaza más de 5.000 personas, entre ellas más de 2.000 niños, se han bombardeado centros hospitalarios y escolares y se ha atacado incluso edificios de Naciones Unidas".

"Tal y como merecen nuestra condena y rechazo los ataques perpetuados por Hamás contra la población civil israelí, es igualmente necesario que los demócratas condenemos y rechacemos los ataques indiscriminados efectuados por parte de Israel contra la población civil palestina", han afirmado, al tiempo que han insistido en que "el objeto de nuestra acción, simbólica y temporal, fue por lo tanto la solidaridad y el respeto de la legalidad internacional".

Así, precisan que, "para evitar cualquier malentendido, que la acción se realizó sin contar con ningún permiso o autorización y que en ningún momento de la misma intervino ningún miembro de la Policía Local, quienes consideramos que realizan un magnífico trabajo y que no tienen ninguna responsabilidad ante lo ocurrido".

Por último, desde Con Málaga apelan "a la reflexión y que el Ayuntamiento de Málaga se sitúe siempre en el marco de Naciones Unidas y la legalidad internacional y haga lo que esté a su alcance para conseguir un alto al fuego, atender a las víctimas y buscar una solución diplomática al conflicto".

PSOE Y VOX CRITICAN LA ACCIÓN

Por su parte, el portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha calificado de "inapropiada" la acción llevada a cabo por la confluencia. "Hay una forma de reivindicar y que se pueda hacer en este caso sin hacerlo de esta forma, que, más allá del simbolismo, fue algo inapropiado".

Sobre ello, también se ha pronunciado Vox, cuyo edil Antonio Alcázar ha calificación la acción de "muy mal, se trate de la bandera de Palestina o de la que se trate". Ha incidido, además, en que el Ayuntamiento "merece un respeto y "no hacer travesuras de este tipo, colgar una bandera durante dos minutos y poco menos que salir corriendo e irse. No estamos de acuerdo". "Nos oponemos a que Con Málaga haya desplegado esta bandera de Palestina como pudiera ser cualquier otra", ha concluido.