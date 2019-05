De la Torre, tras la ruptura de negociaciones entre Unicaja y Liberbank: "Entenderán que será lo mejor para Málaga"

Publicado 15/05/2019 13:16:08 CET

MÁLAGA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha señalado este miércoles, tras la decisión de Liberbank y Unicaja de no continuar con el proceso de fusión, que supone que "si se han roto esas negociaciones es porque hay razones para romperlas".

De la Torre, tras ser preguntado por los periodistas, ha afirmado que respeta "absolutamente a todos, muy especialmente al equipo directivo y al presidente de Unicaja Banco, Manuel Azuaga, porque habrá entendido que eso es lo mejor para la entidad y para Málaga".

"En estos temas crecer, pero no a cualquier precio y quizá sea eso lo que ha presidido la reflexión y reacción de Unicaja en esta materia", ha dicho pero ha dejado claro: "No puedo opinar sobre ello porque no tengo datos".

No obstante, sí ha querido trasladar "todo mi respeto y apoyo a Unicaja en su realidad empresarial, que es muy saneada y potente y nos importa que siga siendo así".

"Si lo han planteado así es porque pensarán que es lo mejor para la fortaleza de la entidad financiera y, por tanto, para la fortaleza de la Fundación Unicaja que nos importa mucho que siga siendo potente e importante para que siga siendo útil a la ciudad aparte de la entidad bancaria", ha finalizado.