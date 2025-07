De la Torre subraya ejemplo de "responsabilidad y seriedad política" tras renuncia de ser sede del Mundial 2030

MÁLAGA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Málaga, solicitado por el PSOE, en relación con el estadio de la Rosaleda de la capital tras la renuncia a ser sede del Mundial 2030, ha acabado rechazando todos los puntos de la moción, con críticas de la oposición y con la defensa del alcalde, Francisco de la Torre, sobre que se ha trabajado "con honestidad, seriedad y ambición", tomando una decisión "responsable".

Durante la comparecencia, De la Torre, que ha vuelto a dejar claro el compromiso para el estadio y que se quiere un club "a la altura de la ciudad", ha valorado el trabajo realizado y ha dicho que "defendiendo el interés del dinero público y el cumplimiento de plazo se planteó el Estadio de Atletismo, y no es el problema de la cimentación, es un problema de movilidad", lamentando que sobre ese tema no ha habido respuesta del Gobierno.

También ha incidido en que el Mundial era "un argumento, un pretexto para tener el nuevo estadio", por lo que "más vale plantearse, no con una calma indefinida, pero sí sin la premura y la presión del año 30, ver si esa opción de La Rosaleda con un límite de 45.000 personas es lo mejor u otras opciones dentro de un mapa que no tiene tantas opciones" por las características de Málaga. Por ello, ha incidido en el estudio y en "abordar esa reflexión".

Por tanto, ha rechazado las críticas, ha aludido "al riesgo para el Málaga y el malaguismo" y ha insistido en que "hemos hecho lo que había que hacer entonces y después hemos hecho lo que por responsabilidad había que hacer". "Hubiera sido un riesgo brutal para la imagen de Málaga y de España que una ciudad de España no cumpliera sus plazos".

Así, ha dicho que incumplir los plazos "hubiera sido un escándalo, no en absoluto esto; esto es un ejemplo de responsabilidad y seriedad política, absolutamente. Un ejemplo de ambición en la responsabilidad". "Esta ciudad ha sido ambiciosa en muchos temas y en esto también lo hemos sido", ha sostenido.

"MAYOR FIASCO"

Por su parte, el portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha calificado la renuncia como el "mayor fiasco y el mayor daño reputacional a la ciudad de Málaga en los últimos años".

Así, ha reclamado, por tanto, dimisiones por "el fiasco" del Mundial y "el engaño" a la afición malaguista con La Rosaleda. Además, ha señalado al regidor como responsable de "mentir a la ciudad, engañar a la afición y ocultar un informe técnico que hacía inviable la ampliación del Estadio de Atletismo".

"Quisieron vender una cortina de humo con una rotonda, echarle la culpa al Ministerio de Transporte", ha advertido Pérez, que ha incidido en que "Málaga no será sede del Mundial por la irresponsabilidad y la incompetencia de este equipo de gobierno, por la procrastinación".

"Málaga ha asumido un fracaso que nos ha dañado como imagen, pero sobre todo, se ha querido utilizar a la afición malaguista", ha añadido y ha insistido en que "hay que reconocer que alguien cometió un error gravísimo, y sobre todo, ese error tiene que tener un castigo".

Pérez ha dicho a De la Torre que "ha mentido. Lo sabía, la Junta lo sabía, y ahora todos lo sabemos. Málaga no será sede del Mundial 2030 por su culpa. Hoy podía haber pedido perdón. Ni siquiera eso", ha criticado y ha considerado que esto es "su mayor fracaso, porque no le va poder echar la culpa a nadie".

DE LA TORRE: "EN NINGÚN MOMENTO HEMOS MENTIDO"

En segundo turno, De la Torre ha subrayado que "en ningún momento hemos mentido ni he mentido" y ha acusado a Pérez de "usar políticamente algo que no da rédito político". Por tanto, ha sostenido que con la decisión no se va a tener "ningún riesgo" de que "se haga el ridículo" de Málaga y de España: "Es un ejemplo de responsabilidad absoluta".

"Se ha trabajado seriamente defendiendo la aspiración de Málaga", ha indicado De la Torre, que ha puesto ejemplos de la "ambición e imagen" de la ciudad. "No vayamos a transformar lo que es ejercicio de responsabilidad en este momento, en algo que usted quiere presentar como un fracaso". "Aquí trabajamos con ambición, podemos decir ante la gente que con seriedad, jamás mentimos, hemos contado la realidad".

Para De la Torre, "lo que estamos aquí haciendo es un ejercicio de responsabilidad" y "haber hecho lo contrario era un ejercicio de irresponsabilidad y de imprudencia brutal, a lo mejor es lo que ustedes querían, el fracaso estrepitoso de una obra que no llega a tiempo. Bueno, yo ya no lo sé, insisten ustedes tanto que yo ya no sé lo que ustedes querían".

"Hemos hecho lo que teníamos que hacer y con una sensibilidad hacia el Málaga que hemos querido que sea ejemplar porque el Málaga CF y la afición se lo merece", ha apostillado.

DEBATE MOCIÓN

Por otro lado, de la moción se han rechazado todos los puntos como, entre otros, la reprobación del regidor, del presidente de la Junta, Juanma Moreno; y del de la Diputación, Francisco Salado; así como la creación de una mesa técnica en relación con el nuevo estadio.

Durante el debate, el portavoz socialista, que ha mostrado el apoyo "incondicional" al Málaga CF, ha lamentado que De la Torre no haya pedido "disculpas" a la ciudad y solo haya "ahondado en excusas" sin "hacer referencia verdaderamente que el principal problema que tenía es que iban tarde".

Ha apostado por una remodelación de La Rosaleda "en las mejores condiciones" y que "no sea algo improvisado". Ha pedido, por tanto, que "se hagan las cosas de manera rigurosa, que ya que hemos fracasado y hemos hecho el ridículo mundial, ahora no se haga mal".

El portavoz municipal de Vox, Antonio Alcázar, se ha preguntado "¿cómo es posible que tras gastar, que sepamos, al menos medio millón de euros en estudios de viabilidad, descubramos ahora que el proyecto era inviable desde el principio?". "¿Cómo puede sostenerse que todo se hizo con rigor cuando los plazos no se cumplieron, las cifras se dispararon y los malagueños recibimos en cada comparecencia una versión distinta?", ha apuntado.

"Hace solo unos meses el discurso era triunfalista, hoy sin explicaciones claras, sin humildad y sin una sola asunción de responsabilidad", ha criticado. Por último, ha dicho que el debate sobre la futura ubicación del estadio es "tan solo una maniobra de distracción que pretende ocultar un enorme fracaso de gestión y una abismal falta de transparencia".

El portavoz de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, ha calificado de "fracaso" lo ocurrido. "Fracasa porque su gobierno es el del simulacro y usted --De la Torre-- es el gran simulador, una de sus principales virtudes es la propaganda, es la venta de humo", ha sostenido.

Por su parte, el concejal de Deportes, Borja Vivas, ha hablado de la hipotética situación con un estadio de 25.000 espectadores donde, entre otros, "el Málaga perdía entre cinco y seis millones de ingresos y otra de las cosas que nos dejó claro el cuerpo técnico es que se condenaba la ciudad deportiva del Málaga... todas las cosas se van sumando y hablo estrictamente del tema deportivo".

"Le recuerdo que ser malaguista es mucho más que ir dos veces a la semana con la camiseta y comer pipas en La Rosaleda, es tener conciencia, tener responsabilidad y tomar este tipo de decisiones", ha abundado.

En segundo turno, Pérez le ha reprochado a Vivas si no se sabía antes porque "entonces fueron unos irresponsables". Por último, el edil de Deportes ha recordado las palabras de De la Torre y ha dicho que "el Mundial de fútbol no era el fin, era el medio, sigamos trabajando como hasta ahora para tener un estadio a la altura de la ciudad, sin la exigencia que nos imponía la FIFA, sin los plazos que nos asfixiaban".

Por último, ha dicho que la decisión tomada, a cinco años vista del Mundial, "no ha sido nada fácil", pero "tengan altura de miras y súmese a este proyecto. Dejen de criticar y remánguense, que los malaguistas y los malagueños se lo agradecerán", ha concluido.