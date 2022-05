De la Torre valora sus 22 años de alcalde de Málaga: "Son años muy satisfactorios y sensación de logros importantes"

Asegura que no está ahora reflexionando sobre su futuro pero lo condiciona a encontrar más tiempo para el deporte

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, cumple este miércoles, 4 de mayo, 22 años como regidor de la ciudad y ha valorado que han sido y son años "muy satisfactorios, muy llenos de actividad y una sensación de logros importantes en la ciudad". Sobre su futuro y si volverá a optar a la reelección, ha insistido en que ahora no está reflexionando sobre ello pero sí ha dejado claro la necesidad de tener la agenda "un poco más liberada" para dedicar más tiempo al deporte.

"Mientras no consiga esa situación de agenda más controlada, no haré la reflexión final", ha dicho De la Torre, que ha admitido que, por el momento, no lo está consiguiendo.

De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas y estos años transcurridos, se ha referido a esos "logros" y ha dejado claro que "no son solo exclusivos míos, lo tengo clarísimo, es conseguido entre todos". "Cuando digo entre todos tengo que tener presente los equipos magníficos que he tenido y tengo en la vida municipal, equipos no solo concejales, sino de personal directivo", ha aclarado.

Además, ha hablado de lo hecho desde otras administraciones, aludiendo tanto a la autonómica como a la central, y del contexto en el que "nos hemos movido". "Hemos sabido crear un buen mecanismo de colaboración en muchos aspectos interadministrativos" como en el plano de la tecnología, la proyección internacional de Málaga, el turismo, entre otros. "Esa línea está ahí, la estrategia de la ciudad", ha dicho.

"SATISFACCIÓN, PERO QUEDAN COSAS POR HACER"

"Satisfacción, no puedo decir otra palabra, pero siempre quedan cosas por hacer", ha resumido De la Torre sobre estos años como alcalde de Málaga, al tiempo que ha recordado que "no está en mano de los ayuntamientos hacer todo lo que una ciudad necesita porque los municipios españoles son los más débiles de Europa". "No se completó bien la descentralización autonómica, faltó luego desde el plano autonómico al plano local, cosa que en Europa sí tienen hecho hace décadas o siglos", ha manifestado.

En este sentido, De la Torre ha señalado que "somos débiles con diferencia, mucho más que cualquier municipio del centro de Europa, no digamos del norte de Europa", ha abundado.

Eso sí, ha valorado el progreso de la ciudad y lo llevado a cabo que "permite tener hoy una referencia y una imagen en España y fuera de España muy positiva". Al respecto, ha aludido que esa proyección y actividad "nos genera una agenda, a veces, de muchísimas obligaciones, pero que reflejan ese papel importante".

"Lo digo --ha continuado-- en términos humildes de, entre todos, lo hemos hecho posible, nada es solo logro personal mío, sí he tratado de facilitar el diálogo, encuentro, que la potencialidad de Málaga brille con fuerza y que la iniciativa privada vaya encontrando en Málaga muchas oportunidades para colaborar a ese crecimiento y progreso de la ciudad".

Sobre su futuro y si volverá a optar a la reelección en las próximas elecciones municipales, el regidor 'popular' ha vuelto a insistir en que no es un tema en el que esté ahora reflexionando. "Sí he reflexionado y lo he dicho que necesito tener una agenda un poco más liberada para poder tener un agenda con menos tiempo dedicado al trabajo y un poquito de más tiempo, no al ocio, pero sí al deporte".

"Me gustaría tener la posibilidad de tener un poco más de tiempo para poder nadar, cosa que hace como seis meses que no hago, para poder caminar un poco más de tiempo que lo que hago, que hago poco tiempo de caminar y tener la sensación de que si tengo el cuerpo sano la mente está sana", ha explicado.

Así, ha dejado claro que "mientras no consiga esa situación de agenda más controlada, no haré la reflexión final". Cuestionado, en concreto, sobre si está consiguiendo encontrar ese tiempo, ha admitido en que "hasta ahora no, los días se repiten uno tras otro con muchas dificultades. Procuro no estar en todas las cosas, es evidente, pero luego tengo la presión y la gente se me queja un poco de que si no he ido... y no he de dar explicaciones pero sí me gusta llamar y explicar qué es lo que pasa, por qué no estoy en algo".