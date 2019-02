De la Torre ve "incoherencia total" de Cs en Ayuntamiento de Málaga para romper el pacto y lo firmado a nivel regional

Publicado 18/02/2019 15:01:35 CET

Dice que "da la impresión" de que la formación naranja "trata de aprovechar este momento para intentar un desgaste"

MÁLAGA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha vuelto a reiterar que no da por roto el acuerdo de investidura con Ciudadanos, aunque la formación naranja haya certificado la ruptura, tras desoír el regidor el ultimatun de la formación naranja y no destituir a los ediles Teresa Porras y Francisco Pomares y al gerente de Urbanismo, José Cardador, tras ser llamados a llamados a declarar como investigados por supuestas "injerencias políticas" en expedientes de infracciones urbanísticas, en concreto, en la promoción Villas del Arenal.

De la Torre, asimismo, ha dicho que "hay una incoherencia total" de lo que se plantea desde el grupo municipal de Ciudadanos "y lo que se ha firmado por Cs y PP a nivel nacional y regional para abordar el gobierno de coalición de Andalucía", ha dicho, reiterando que en el acuerdo de investidura firmado no se aborda el tema la imputación.

El alcalde, tras ser cuestionado por los periodistas, ha incidido en que no "vamos a dar por roto el acuerdo de investidura", ya que "es un acuerdo que ha tenido eficacia, que ha sido muy útil y que entendemos que puede seguir siendo útil para la vida de la ciudad, para la estabilidad política, la estabilidad económica y la seguridad jurídica", que Málaga ha ofrecido en relación con "otras donde esa estabilidad no se ha disfrutado".

"Me parece importante resaltar ese hecho", ha valorado el regidor, pese a que Ciudadanos ya ha dado por roto el acuerdo. En este sentido, De la Torre ha dicho que el PP "no tiene ninguna voluntad de romper el pacto". Ha agregado que "nos vale el pacto, los acuerdos que hemos firmado para presupuestos y todos los acuerdos que en estos años hemos firmado para temas presupuestarios, temas de ordenanzas fiscales...";

Es más, a juicio De la Torre, el contexto en el cual se ha movido la aplicación del pacto de investidura, para el PP "ha sido válido y sigue siendo válido", ha defendido.

Por otro lado, ha explicado en relación con los contactos con el portavoz de la formación naranja, Juan Cassá, durante este fin de semana antes de que se cumpliera el plazo dado, que, por su parte, ha enviado "algún mensaje" este pasado domingo y "hoy tiene la respuesta". "Ha sido un mensaje constructivo, de buscar solución", pero ha dejado clara la postura del equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento.

También ha aludido a que "ha leído" que el PP apoya lo que decida, añadiendo que, además, este pasado fin de semana ha explicado en el Comité Provincial del PP y el Consejo de Alcaldes su postura, volviendo a citar el documento regional "que nos obliga a todos, al Gobierno andaluz y a los locales".

"Ese documento reciente, con una precisión jurídica y terminológica muy exacta, es el que debe servirnos de guía y no hacer ninguna otra interpretación respecto a otro documento, porque el que he firmado para el de investidura no decía sobre este tema nada", ha sostenido el primer edil 'popular'.

De igual modo, ha afirmado que ha hablado en esas reuniones con el presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, quien, según el alcalde, le ha expresado el apoyo y "también se remitía a lo que digan los informes jurídicos". "También me constan que los informes jurídicos que puede tener el partido van en la línea de lo que yo estoy diciendo", ha afirmado.

INVESTIDURA

Así, De la Torre ha vuelto a reiterar que en el acuerdo de investidura del PP y Cs de 2015 "no hay ni una sola mención, ese documento que yo he firmado, a abordar ningún posible caso que se pudiera producir de investigación o imputación". "No se corresponde a la realidad, no se ha dicho a la verdad cuando se ha dicho que yo no cumplo con lo que firmo", ha enfatizado.

Es más, ha continuado De la Torre, "el 9 de enero se ha firmado un acuerdo para el Gobierno de coalición PP-Cs a nivel regional que aborda este tema"; en concreto, el punto dos de las 90 medidas que tiene para impulsar a Andalucía: "Lo aborda con una claridad clarísima", ha dicho, precisando que "textualmente dice que se apartaría de la actividad política en el caso de imputación formal", que, según De la Torre, es que "cuando terminada la instrucción haya un encausamiento". "A ese acuerdo nos atenemos, no está firmado por mí, pero lo doy por bueno porque lo dice ahí".

"ACTUAMOS DENTRO DE LAS COORDENADAS DEL ACUERDO"

Así, el regidor 'popular' ha dicho que si se llega a esa imputación formal aplicarían el acuerdo, por lo que, ha dejado claro: "Estamos actuando dentro de las coordenadas de nuestro acuerdo de investidura y del pacto para el gobierno de coalición de Andalucía".

En relación con los acuerdos ha afeado que Cassá "atribuye a mi firma algo que no es cierto", dejando claro que en el acuerdo de investidura "no se aborda npara nada esos aspectos", insistiendo en que se habla de "cómo vamos a abordar temas, objetivos para la ciudad en materia fiscal, presupuestaria, de buen gobierno... pero no entra en esa cuestión".

Asimismo, ha proseguido, el acuerdo regional "sí aborda ese tema; dentro de las 90 medidas hay una concreta que lo dice con una precisión meridiana y utiliza una terminología jurídica muy clara y que chocaría, absolutamente, con la situación que están ahora mismo los concejales Pomares y Porras, además de Cardador".

"Están en el comienzo de la instrucción o investigación, no en la situación de imputación formal o de acusación para juicio oral por parte del juez instructor", ha explicado, por lo que ha considerado "absurdo" ir "en contra" del acuerdo regional". "De ese acuerdo formamos parte y me siento obligado a ese acuerdo pero no a otra cosa que no fuera eso".

Cuestionado por si esta situación es una táctica política de Cs, De la Torre ha eludido entrar en valoraciones pero sí que ha dicho que "hay cierta, o da la impresión, de que se trata de aprovechar este momento para intentar desgaste, y creo que no se consigue, más bien al contrario".

"La gente lo que aprueba y desea es que haya posiciones constructivas y coherentes con lo que se establece y firma", ha dicho, añadiendo que "hay una incoherencia total de lo que se plantea desde Cs y lo que se ha firmado por Cs y PP a nivel nacional y regional para abordar el gobierno de coalición de Andalucía".

Por tanto, ha insistido en que "es contradictorio con el gobierno de coalición de Andalucía la estrategia o camino que ha querido tomar Cs aquí en el Ayuntamiento de Málaga en estos momentos". Sobre la futura lista a las municipales y si Pomares y Porras podrían ir, el regidor se ha mostrado convencido de que ha habido "una actuación correctísima" de ellos.

"OBLIGACIÓN DE SEGUIR GOBERNANDO"

Por otro lado, sobre la situación de minoría en que queda el equipo de gobierno, De la Torre ha manifestado que tienen la "obligación de seguir gobernando, de seguir actuando en todas las áreas y lo haremos".

Respecto al acuerdo de presupuestos que ya firmaron PP y Cs el pasado diciembre, De la Torre ha dicho que están abiertos, ya que, hay un documento "terminado" que se podría tramitar: "Sería bueno saber si Cs respeta el acuerdo que firmamos Juan Cassá y yo para poner en marcha los presupuestos de 2019".

No obstante, el regidor 'popular' ha aclarado que no llevará a pleno el documento de presupuestos, ya que "es evidente que nosotros tenemos que tener la seguridad de que va a ser aprobado, eso es obvio". Por ello, ha indicado que mantendrán contactos en ese sentido "con Cs o con otros grupos, pero, en principio, la negociación la hemos hecho con la formación naranja porque era el planteamiento que era lógico y natural y no es nuestro estilo el hacer una negociación alternativa", ha señalado.

"Nos mantenemos en el acuerdo que hemos firmado con ellos; nos parece que es una forma leal, correcta, como debe ser entre los socios de un acuerdo de investidura", ha concluido De la Torre.