De la Torre vuelve a defender la legalidad en urbanismo y muestra "absoluta tranquilidad"

El PSOE advierte de que han "desaparecido" papeles en Urbanismo

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha vuelto a defender en la comisión sobre los expedientes de infracción tramitados por la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de la capital malagueña entre los años 2006 y 2016, que ha actuado conforme a la legalidad, mostrando "absoluta tranquilidad".

De la Torre, tras preguntas de los grupos de la oposición, ha negado que se dejaran prescribir por voluntad expedientes, recordando las sentencias que así lo atestiguan: "No está acreditado el bloqueo y así lo dice la sala del TSJA", criticando a la oposición que "es un tema al cual no le hacen mucho caso y no les satisface; parten --les ha advertido-- de lo que se plantea antes de los tribunales y se olvidan de este aspecto esencial en un Estado de derecho".

Sobre expedientes de Villas del Arenal ha insistido en que se tomaron las decisiones y se trató de dar respuesta pero siempre "dentro de la legalidad" con medidas proporcionales: "Hay una forma diferencial, hay una sensibilidad y forma de actuar, pero siempre dentro de la legalidad", ha incidido.

También De la Torre ha defendido, por otro lado, "el importante" trabajo que hace Urbanismo, más aún "en una ciudad que ha tenido una transformación que todo el mundo reconoce". A juicio del regidor, en esa transformación de la ciudad "uno de los elementos básicos" ha sido la Gerencia, además de la capacidad de dar respuesta a los retos.

Ha defendido, de igual modo, la transparencia con la que actúa el Ayuntamiento y ha vuelto a incidir en que, pese a que la Comisión puede tratar este tema de urbanismo, los grupos pueden obtener respuestas a sus preguntas en las comisiones y en los consejos de administración de la GMU de la que forman parte. "La Gerencia tiene unos órganos de gestión para que se sigan al detalle y tiene los medios para dar respuesta", ha recordado.

En cuanto a la falta de medios humanos, ha señalado que "ahora vendrá una nueva etapa" confiando en que la economía "no vaya por mal camino" y "se puedan ir atendiendo aún mejor las necesidades en materia de personal".

También los grupos han querido saber si era el alcalde conocedor de lo que se está denunciando en la comisión, reiterando el regidor en relación con los expedientes de Villas del Arenal que supo en los plenos de 2013 y 2014, además de manifestaciones, entre otros, de la entonces portavoz del PSOE María Gámez en Twitter, insistiéndole a los grupos de la oposición que "dan por bien lo que cuentan unas personas afectadas y las sentencias dicen lo que dicen los jueces, lo que exactamente pasaba".

De la Torre también ha sido cuestionado sobre las reuniones y escritos de las que exjefas en Urbanismo Teresa Domingo y Esther Sedano, volviendo a defender que tras la reunión trasladó el tema a los responsables, tanto el concejal de Urbanismo, Francisco Pomares, como el gerente de la GMU, José Cardador, en definitiva, ha dicho, "lo puse a disposición de quienes están al frente". Por ello, ha valorado el trabajo "formidable" de la Gerencia, que ha trabajado de "forma objetiva".

"Ustedes tratan de decir que el alcalde tiene que estar al tanto de todo y saberlo, y saben que si eso es así sería una persona fuera de serie, algo imposible", asegurando que comprende que quieren hacer "un juego político, pero dentro de un límite razonable", ha ironizado, defendiendo los cambios y ceses que hubo en Urbanismo y valorando el trabajo del "equipo de refuerzo".

También se ha referido al hecho criticado de que se debía informar a los concejales y directores de distrito vía correo electrónico de los expedientes, en concreto, los de Villas del Arenal, y ha defendido, en este sentido, que los distritos deben tener información de lo que está pasando y va a pasar y "en el aspecto de obras es clarísimo" pero "no para que los concejales condicionen desde su información la actuación de la gerencia, que actúa con legalidad".

En este sentido, Cardador ha señalado que se estableció mandar correos electrónicos a los ediles hasta en dos ocasiones y aunque no respondieran una vez mandados esos emails el expediente continuaba, asegurando que era para intentar "la máxima transparencia".

Por último, el alcalde ha explicado de nuevo por qué delegó la anterior comparecencia en Cardador, aludiendo, además de a su agenda, a que "conoce los temas del día a día". "Usted no quiere saber --le ha dicho De la Torre al portavoz del PSOE, Daniel Pérez--, quiere montar un número".

A preguntas del PSOE, que también ha acudido a Fiscalía en relación con estas acusaciones en urbanismo, el alcalde ha negado que tuviera conocimiento de que se le denegara acceso a funcionarios a expedientes de Villas del Arenal; y ha dicho desconocer varias cuestiones sobre estos expedientes tras las preguntas realizadas por la oposición.

PROVIDENCIA

Por otra parte, un momento tenso de la comisión es cuando el PSOE ha denunciado que ha habido "manipulación de expedientes" en Urbanismo, criticando, además, que "han desaparecido" papeles. Es más, ha preguntado al regidor si había sido denunciado por infracción urbanística grave, algo que el regidor ha negado. No obstante, el portavoz municipal socialista ha mostrado una providencia "que quedó pendiente de firmar, que le imponía una multa por infracción grave y que no llegó a término", ironizando con que De la Torre "es un hombre con suerte".

De la Torre ha dicho que desconocía ese hecho y ha pedido saber más sobre ello, añadiendo, además: "No sé si soy un hombre con suerte o no, lo que sé es que usted es un hombre manipulador de la información, poco claro y transparente".

Ha preguntado si le consta a Pérez si ese expediente tiene que ver con algo ilegal donde él vive, aclarando que "hasta cuando he tenido que pintar algo en el pasillo he pedido licencia de obra menor; mi mujer no lo entiende, pero es así".

Al respecto, Pérez ha aclarado que no es algo que haya hecho De la Torre en su vivienda, pero "sí por la gestión al frente de Urbanismo". "Se hace la providencia y usted no puede saber si existe o no porque es que ha desaparecido". En este sentido, ha dicho no tener constancia y se ha mostrado "encantado" de pedir información. Eso sí, ha afeado al PSOE que "si desde que le dieron el sobre, esa mano amiga, no ha tenido tiempo de preguntarlo y ha tenido que esperar a hoy para sacarlo aquí como el conejo de una chistera".

Por último, De la Torre ha vuelto a insistir en la "siempre" disposición del Consistorio para dar información, defendiendo, además, "el buen trabajo" de todo el personal de la Gerencia, que trata de hacerlo "lo mejor posible" y con "libertad" para que así funcione. Sobre Villas del Arenal ha defendido que se ha hecho lo que se estimaba "oportuno" hacer.

GERENTE

Cardador, que también ha comparecido, ha defendido el procedimiento de tramitación de expedientes, aunque ha dicho que no tiene datos, entre otros, de plazos, expedientes prescritos, sancionados o cobrados, aludiendo a que hay que ir al caso concreto. Ha negado, asimismo, un desmantelamiento del servicio con los ceses y ha hablado de "un equipo de refuerzo" no de 'equipo B', como criticaron en sesiones de la comisión anteriores.

Por último, ha negado que se dejaran morir expedientes y ha informado, en relación con esas acusaciones, de que ha puesto, a título particular, un demanda vía penal por calumnias, ya que son acusaciones "falsas". "Tenemos la conciencia tranquila y hemos actuado desde la legalidad".

Leonor Muñoz Pastrana, actual jefa del departamento de Licencias y Protección Urbanística, ha defendido el trabajo en Urbanismo y ha incidido en que "somos eficaces" y el equipo "cada vez más productivo". Asimismo, ha pedido que sean respetuosos con las declaraciones que afectan a los trabajadores y ha asegurado: "No me da órdenes ningún concejal, estoy para aplicar la legislación".