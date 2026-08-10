Torremolinos (Málaga) prepara la Cañada del Lobo y el Parque de la Batería para observar el eclipse solar

Torremolinos Prepara La Cañada Del Lobo Y El Parque De La Batería Para Observar El Eclipse Solar - AYTO TORREMOLINOS

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 10 (EUROPA PRESS) El Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga) ha iniciado los preparativos para habilitar la Cañada del Lobo y el Parque de la Batería como espacios municipales desde los que contemplar el eclipse solar que tendrá lugar el próximo miércoles 12 de agosto.

La elección de estos dos espacios permitirá ofrecer alternativas con características diferentes, ha indicado el Ayuntamiento de Torremolinos en un comunicado. La Cañada del Lobo proporcionará una experiencia vinculada al entorno natural y paisajístico del municipio, mientras que el Parque de la Batería se configura como un punto urbano, accesible y especialmente apropiado para el público general y familiar.

Desde las 18,30 horas se recibirá en estos puntos a quienes quieran disfrutar del eclipse en los mismos y se repartirán 1.000 gafas homologadas de manera gratuita.

El concejal delegado de Medio Ambiente, Francisco Cerdán, ha destacado que "queremos facilitar que los vecinos y visitantes puedan disfrutar de un acontecimiento excepcional en dos lugares emblemáticos de Torremolinos, pero hacerlo con planificación, con seguridad y respetando especialmente el entorno natural de la Cañada del Lobo".

En el Parque de La Batería se instalarán sillas para comodidad de quienes deseen disfrutar de este acontecimiento desde este espacio público. En lo que respecta a la Cañada del Lobo, se prestará especial atención a la protección del medio natural, la prevención de incendios, la regulación de los accesos y la capacidad del recinto.

El refugio permanecerá abierto en horario de 19,00 hroas a 21,30 horas por si las personas que acudan tuvieran que hacer uso de los aseos. Una vez que finalice la actividad, a las 21,30 horas, se facilitará la evacuación de estos espacios de forma ordenada.

Desde el Ayuntamiento se ha coordinado a Policía Local, Protección Civil y agentes forestales para que esta cita transcurra sin incidentes y velen por el cuidado del entorno natural en ambos espacios. Se contará también con la colaboración de Aselimsa y Litosa.

El eclipse podrá contemplarse en Torremolinos como un eclipse parcial de gran intensidad. Está previsto que comience en torno a las 19,43 horas y alcance su fase máxima aproximadamente a las 20,38 horas, cuando cerca del 95% del disco solar quedará oculto.

RECOMENDACIONES

Por otro lado, desde el Consistorio han recordado que nunca debe mirarse directamente al Sol sin protección adecuada, manteniendo especial cuidado en supervisar a los menores de edad para evitar que lo hagan.

Para contemplar el eclipse deberán utilizarse exclusivamente gafas específicas homologadas, ya que las gafas de sol convencionales, las cámaras, los prismáticos o los telescopios sin filtros solares certificados no ofrecen una protección segura.

Además, para quienes quieran subir a la Cañada del Lobo se recuerda que deben hacerlo con antelación ya que el acceso es a pie y el sendero requiere esfuerzo físico.

Se recomienda llevar linterna o frontal cargado para el descenso nocturno tras el ocaso, calzado de montaña cerrado y con buen agarre, llevar bastante agua para hidratarse y ropa adecuada, teniendo en cuenta que al caer la noche en la sierra la temperatura desciende rápidamente.