Torremolinos (Málaga) refuerza la seguridad en sus playas con cerca de 50 profesionales este verano

Socorristas en Torremolinos - AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 1 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga) refuerza este verano la seguridad en sus playas, en las que trabajarán cerca de 50 profesionales con el objetivo de garantizar el bienestar de bañistas y usuarios a lo largo de los siete kilómetros de litoral del municipio.

La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, ha presentado este lunes un amplio dispositivo de salvamento y socorrismo que estará operativo hasta el 30 de septiembre, todos los días de la semana, en horario de 11,00 a 20,00 horas, en las cuatro playas del litoral: La Carihuela, Bajondillo, Playamar y Los Álamos.

"Este año realizamos un importante refuerzo de medios humanos y materiales, con el objetivo de seguir incrementando el nivel de servicios y de seguridad en nuestras playas. Contamos con casi 50 efectivos que se distribuyen por los siete kilómetros de litoral", ha indicado la alcaldesa.

Además, del Cid ha incidido en que "se han dispuesto más medios que nunca de cara a atender cualquier urgencia sanitaria de forma inmediata. Creo que tenemos las playas más seguras que hay".

También ha resaltado que las playas de Torremolinos "están preparadas para que puedan ser visitadas por personas con cualquier tipo de capacidad; así este año volvemos a tener banderas adaptadas para que las personas que sufren de daltonismo puedan diferenciar el estado del mar".

El operativo de salvamento incluye once torres de vigilancia fija equipadas con material de primeros auxilios, tres motos acuáticas, preparadas para actuar rápidamente ante cualquier emergencia y una ambulancia --UVI móvil--, disponible en la zona para traslados urgentes.

Además, el dispositivo de seguridad cuenta con dos puestos de enfermería fijos equipados con el material para atender cualquier incidencia, un vehículo dotado de material sanitario de primeros auxilios, cinco desfibriladores, repartidos estratégicamente por el litoral y un Centro de Coordinación desde donde se establece una comunicación constante con los auxiliares de playas, Protección Civil y Policía Local, además de los distintos servicios de emergencias como 061, 112 o bomberos.

Este año se incorpora como novedad el sistema 'Safe Beach', para la gestión integral del socorrismo y la seguridad en la playa y que permite a los usuarios, a través de los paneles informativos con códigos QR repartidos por el litoral, conocer en tiempo real datos actualizados sobre el estado del mar, mareas y presencia de corrientes de retorno.

También se establece un sistema de localización 'Orion', que permite tener al personal del dispositivo geolocalizado y grabar las conversaciones de walkies. Otra de las novedades es la presencia de un vehículo de intervención rápida dotado de material y un desfibrilador externo automático con el objetivo de ofrecer una ágil respuesta al usuario hasta la llegada de la ambulancia.

Además, se contempla el refuerzo de efectivos en días de viento de Levante para dar mayor cobertura en zonas de corrientes, evitando en lo posible riesgos al tener mayor itinerancia en la zona.

También se establece un sistema de videovigilancia de las playas en tiempo real y con grabación, donde desde el puesto de coordinación podrán ver en directo el desarrollo de las intervenciones y el estado del mar, así como la afluencia de público.

Desde el Ayuntamiento de Torremolinos se han aportado dispositivos a motor de movilidad para los usuarios del sistema de baños asistidos. La reserva de los baños asistidos podrá realizarse por WhatsApp con el sistema de respuesta automática, evitando demoras innecesarias en la reserva de espacios.

Las banderas de señalización del estado del mar cuentan de nuevo este año con el distintivo de identificación para daltónicos, mejorando así la inclusión en el baño.