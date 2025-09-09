El tramo de corredor litoral entre Guadalmina Baja y Casasola en Estepona despierta interés de nueve empresas

ESTEPONA (MÁLAGA), 9 (EUROPA PRESS)

La licitación para la construcción de uno de los últimos tramos del corredor litoral de Estepona (Málaga), el correspondiente a la zona entre Guadalmina Baja y Casasola, ha recibido un total de nueve propuestas, según han informado desde el Ayuntamiento.

El proyecto en este punto, que dispone de las autorizaciones pertinentes de los distintos organismos competentes, contempla la construcción de una senda pavimentada que permitirá el tránsito seguro y accesible a lo largo del litoral, contribuyendo a la recuperación y conservación de la servidumbre de tránsito dentro del dominio público marítimo-terrestre.

Han indicado en una nota que concretamente este nuevo tramo se encuentra ubicado entre el Río Guadalmina y el Hotel Atalaya Park, en la playa conocida como Casasola. La solución adoptada para esta zona consiste en la ejecución de una senda peatonal pavimentada de 673 metros de longitud, con un ancho de paso libre constante de tres metros.

Asimismo, han explicado que para la pavimentación se ha previsto el uso de hormigón impreso, un material que ofrece una solución estética y funcional adecuada a las condiciones del entorno.

Este paseo peatonal conectará los caminos proyectados a ambos lados del área de actuación, mejorando la accesibilidad y la integración de la zona costera.

Las empresas interesadas han presentado ofertas económicas que suponen una bajada media de más de 100.000 euros con respecto al precio base de licitación que se fijó en 739.253 euros (IVA incluido). En fechas próximas la mesa de contratación adjudicará los trabajos.

El corredor litoral de Estepona se encuentra ya con el 95% del trazado total completado. De forma paralela, el Consistorio trabaja en los proyectos de los tramos que restan para su finalización. En concreto, la prolongación de la senda peatonal en las zonas de Bahía Dorada, por el oeste; y en Atalaya, por el este.

En el área de Isdabe Atalaya, dentro del tramo 15 del proyecto municipal, se ha presentado toda la documentación y se está a la espera de los permisos. En cuanto a la zona de Costa Natura, el proyecto para la construcción del tramo de corredor litoral se encuentra en fase de redacción.