Transfiere abordará retos de biomedicina avanzada, salud de precisión y prevención desde investigación pública

Transfiere en una imagen de archivo - FYCMA

MÁLAGA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, que celebrará su decimoquinta edición los días 24, 25 y 26 de febrero de 2026 en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), del Ayuntamiento de Málaga, abordará los retos de la biomedicina avanzada, la salud de precisión y las estrategias de prevención desde la salud pública, temáticas estratégicas que componen uno de los ejes centrales de la discusión científica de esta cita, en la que tendrán un papel preponderante instituciones destacadas como el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y el Instituto de Salud Carlos III (Isciii).

La ciencia aplicada a terapias avanzadas, la bioingeniería, la salud personalizada y el envejecimiento centrarán parte de los paneles temáticos, en especial, con la programación de Science Room, el espacio dedicado a la investigación científica y la transferencia de conocimiento de Transfiere, han indicado desde el Fycma en un comunicado.

Además del Isciii, en este foro también intervendrá el Centro de Ciencias Ómicas URV-Eurecat (COS), que ofrecerá una ponencia de la investigadora Núria Canela Canela, al frente de la dirección técnica del COS, una infraestructura científica equipada con herramientas y tecnologías punteras en los campos de la metabolómica, la proteómica, la transcriptómica y la genómica, disciplinas que estudian los distintos niveles de la información biológica en un organismo.

De igual modo, el programa contempla una conferencia sobre el Perte Salud de Vanguardia en la que se mostrarán los avances de este plan, codirigido por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades --junto al Ministerio de Sanidad-- así como las prioridades europeas en materiales avanzados para la salud.

La transferencia de conocimiento será otro de los aspectos clave que se analizarán en Science Room, vinculada por un lado a las Ciencias Sociales y Humanidades, como expondrá la directora de Educación y Formación de la Fundación Cotec, Ainara Zubillaga del Río, y por otro, relacionada con las aplicaciones de la Inteligencia Artificial en la investigación pública y el tejido productivo, como explicarán la directora del Observatorio Tecnológico de la Universidad de Alicante, Alba Santa, y la vicepresidenta de la Asociación RedTransfer, Eva Martín Becerra.

El director de la Oficina de Transferencia del Conocimiento del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Javier Maira Vidal, reflexionará sobre las tecnologías duales, con aplicación tanto civil como militar.

La programación seguirá desarrollándose en Ágora, el espacio de Transfiere centrado en la empresa, la financiación y la innovación, donde se pondrá en valor el papel de la consultoría tecnológica como impulsora de la innovación.

En concreto, aquí se darán cita la secretaria general de Innovación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Teresa Riesgo Alcaide; el director de Política Económica y Cohesión Europea del Gobierno Vasco, Juan Alberdi Alberdi; el director general de Universidades, Investigación e Innovación de la Junta de Castilla-La Mancha, José Antonio Castro Osma; la policy and project officer de Eurada (European Association of Development Agencies), Jade M. Connoly; y el CEO de Zabala Innovation, Erik Zabala Veersteg, para debatir sobre el Marco Financiero Plurianual 2028-2034 de la Unión Europea así como sus implicaciones en la cohesión territorial, la innovación y la capacidad de las regiones para movilizar fondos europeos.

Asimismo, el programa recoge conferencias sobre la soberanía tecnológica de España, el talento empresarial, el emprendimiento a nivel territorial o el papel de la Compra Pública de Innovación (CPI) en ámbitos estratégicos como la defensa, entre otras temáticas.

En Innovation Room, dedicado a las políticas, estrategias e instrumentos que impulsan la innovación a gran escala, se debatirá sobre buenas prácticas para la creación de consorcios sólidos entre empresas, centros tecnológicos y administraciones públicas, con una ponencia de la consultora Ayming España, a cargo de su director comercial de Ayudas y Sector Público, Donia Razazi.

Los paneles temáticos contemplan conferencias sobre las estrategias autonómicas de seguridad y defensa o los avances en tecnologías cuánticas, al tiempo que la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) aprovechará este escenario para presentar su 'Top 100' de startups de 2025.

La agenda se completa con la programación de Research Center, el foro destinado a la innovación aplicada en el que se analizan casos de éxito nacionales e internacionales, así como aspectos clave de propiedad intelectual, marcas y patentes.

Además, incluye presentaciones de prototipos en ámbitos estratégicos como Green Tech; Smart Health; IA y Big Data (Inteligencia Artificial y Big Data); Tecnologías Disruptivas; Smart Tourism & Culture; Smart Learning; y Seguridad y Tecnologías diales.

PROYECTOS EUROPEOS

Transfiere 2026 será el marco para dar a conocer varios proyectos europeos innovadores que impulsan soluciones sostenibles y circulares en distintos sectores. Sollagua promueve soluciones basadas en la naturaleza para la reutilización del agua en zonas rurales del suroeste de Europa e impulsa la economía circular y la resiliencia hídrica en entornos semiáridos.

Ultfarms desarrolla y testa acuicultura de bajo nivel trófico integrada en parques eólicos marinos (offshore wind farms) en el Mar del Norte y Báltico. Circlemed y Verdeinmed fomentan la economía circular en el Mediterráneo, desde la implementación de hubs territoriales y plataformas digitales hasta la gestión de residuos textiles, respectivamente.

Dibest apoya microempresas turísticas en la economía azul y el turismo social, mediante actividades sostenibles y accesibles en regiones costeras mientras que Agrobotics-Ditwins impulsa la agro-robótica, la integración de gemelos digitales, la automatización y la robótica en la agricultura con el objetivo de adoptar soluciones eficientes para pymes en el sur de Europa.

DECIMOQUINTA EDICIÓN

Esta nueva cita llega tras una exitosa edición en 2025 que reunió a más de 5.200 profesionales de 40 países y la participación de más de 700 entidades públicas y privadas.

En su decimoquinto aniversario, el foro refuerza su papel como catalizador de colaboraciones estratégicas entre los sectores público y privado, facilitando el acceso a financiación, el intercambio de conocimiento y la internacionalización del talento científico y tecnológico.