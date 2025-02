Transfiere refuerza el ecosistema de innovación con el respaldo de Canarias, CTA y Tech FabLab

MÁLAGA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, refuerza su ecosistema de innovación con la participación activa de socios estratégicos y la incorporación de nuevos espacios de contenido. En su decimocuarta edición, que tiene lugar del 12 al 14 de marzo en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, el foro contará con Canarias como Premium Partner, mientras que Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) y el proyecto Tech FabLab actuarán como Golden Partners.

La participación de estas entidades e iniciativas "permitirá enriquecer el contenido de Transfiere, favoreciendo la circulación del conocimiento y promoviendo un espacio idóneo para la conversación entre organismos públicos, universidades, empresas privadas e inversores", han indicado desde el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) en un comunicado.

CANARIAS DESPLIEGA "SU FUERZA INNOVADORA" EN TRANSFIERE 2025

Como Premium Partner, Canarias acude a Transfiere 2025 con una relevante representación cohesionada bajo una misma marca y liderada por el Gobierno de Canarias. La delegación estará compuesta por once instituciones, que acuden con 21 empresas del sector en una puesta en escena única en cuatro Work Station de 56 metros cuadrados y dos Research Center.

La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín, asistirá al foro para poner en valor el papel del archipiélago en la I+D+i nacional. Además, Canarias contará con dos paneles temáticos propios y facilitará la presentación de 15 pitches empresariales para exhibir sus proyectos innovadores.

La Dirección General de Proyectos Estratégicos del Gobierno de Canarias es impulsora de la participación agrupada y junto a Proexca, Sociedad Canaria de Fomento Económico, coordina la participación de la Agencia Canaria para la Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), la Zona Especial Canaria (ZEC), la Fundación Canaria Parque Científico y Tecnológico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (FPCT-ULPGC), la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC), Best in Gran Canaria, la Universidad de La Laguna, Why Tenerife y el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife (PCTT).

Además, estarán los clústeres Canarias Excelencia Tecnológica (CET) como colaborador activo, también el de Audiovisual de Canarias, el de Chip y el Marítimo de Canarias. Así como, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Sodecan, Emerge, AJE Las Palmas y Fundación Laboral de la Construcción.

CORPORACIÓN TECNOLÓGICA DE ANDALUCÍA Y TECH FABLAB CORPORACIÓN

Por otro lado, Tecnológica de Andalucía (CTA) participa en el foro Transfiere 2025 como Golden Partner, con un estand propio y múltiples actividades, para celebrar su 20 aniversario como entidad dedicada a la promoción de la innovación, la transferencia de tecnología y la proyección de la imagen de Andalucía como una región innovadora y generadora de tecnología, talento y progreso.

CTA cumplirá 20 años el 10 de octubre de 2025 y durante todo este ejercicio celebrará su aniversario con una adaptación especial de su imagen corporativa y una serie de acciones conmemorativas. Entre otras, destaca esta especial presencia en el foro Transfiere para informar a todos los agentes del ecosistema de innovación de las oportunidades de transferencia de tecnología con el apoyo de CTA.

El estand de CTA contará con espacio dedicado a que algunas de sus empresas miembro puedan difundir sus casos de éxito de innovación. La fundación organizará dos paneles en la programación del encuentro: uno de ellos, en el Ágora, sobre el informe Draghi y la innovación como clave para la competitividad europea, y otro en el Science Room, sobre la Bioeconomía Circular en el marco del proyecto Robin.

Además, han incidido en que tendrán especial presencia con actividades paralelas varios proyectos europeos de los que CTA es socio, como Robin, VERDEinMED, BioINSouth o AeroSTREAM.

CTA apoya a empresas, universidades, centros tecnológicos, administraciones públicas y otras entidades para obtener el máximo rendimiento de su esfuerzo en I+D+i y lleva dos décadas contribuyendo al desarrollo tecnológico y el progreso de la región. Funciona como un catalizador de la innovación y un nexo entre los diferentes agentes del ecosistema de I+D+i, además de haber dinamizado la transferencia de tecnología Universidad-Empresa y proyectos transversales entre empresas y entidades de diferentes sectores económicos.

Por su parte, el proyecto Tech FabLab, Golden Partner en Transfiere 2025, está centrado en las redes de emprendimiento digital con el objetivo principal de dar respuesta a las necesidades de promoción de las iniciativas empresariales vinculadas a las tecnologías facilitadoras de las comunidades autónomas participantes.

Esta iniciativa pretende crear una red interconectada de actores capaces de detectar y promover un marco de iniciativas empresariales tecnológicas, basadas en Inteligencia Artificial, y otras tecnologías disruptivas que sean de aplicación en entornos RIS3 regionales.

Así, al fin de lograrlo, se van a aprovechar y compartir los recursos, el conocimiento, la experiencia, los retos industriales y la financiación público-privada entre los miembros de esta red.

Con esta colaboración se pretende estimular la creación de nuevos mercados, así como la creación de nuevas empresas basadas en IA y en tecnologías disruptivas, así como el fomento de su escalado. En el desarrollo del proyecto participan seis comunidades autónomas, que son Aragón, Comunidad Foral de Navarra, Cantabria, Comunidad Valenciana, Cataluña y La Rioja --coordinadora--.

Junto a estas entidades, Transfiere 2025 contará con un sólido respaldo institucional con sus Silver Partners, entre las que se encuentran la Comunidad de Madrid, la Fundación para el Conocimiento madri+d, la Diputación Provincial de Málaga, el Ayuntamiento de Salamanca y Salamanca Tech, la Universidad de Málaga, las empresas municipales Emasa y Limpieza de Málaga y la iniciativa Málaga Open for Business.

NUEVO ESPACIO PATENTES

Por otro lado, han detallado que Transfiere 2025 amplía su programa de contenidos con el estreno del Espacio Patentes, un entorno diseñado para potenciar el valor de la propiedad intelectual en la economía del conocimiento.

Esta nueva área, que se desarrollará en el Foro Research Center, conectará a investigadores, startups y empresas consolidadas con inversores y agentes del sector tecnológico para generar sinergias entre ciencia y mercado.

El Espacio Patentes incluirá, entre otros, pitches de invenciones patentadas. En concreto, rondas de presentación en las que se exhibirán invenciones con alto potencial de impacto en el mercado, cubriendo áreas como la tecnología de la salud, la sostenibilidad, la inteligencia artificial y otros sectores estratégicos.

También encuentro privado (Meet & Greet) para explorar oportunidades de colaboración y financiación entre inversores, startups y grupos de investigación; paneles de expertos como 'Patentes, defensa y ciberseguridad: un diálogo sobre innovación y protección' y 'La inteligencia artificial como herramienta en los procesos de investigación y patentes'; y talleres de formación sobre patentes.

Con esta "apuesta", Transfiere 2025 "sigue consolidando su posición como el principal evento europeo en transferencia de conocimiento e I+D+i, fortaleciendo las sinergias entre el sector público y privado, y facilitando el acceso a nuevas oportunidades de innovación y desarrollo", han valorado.