Tres detenidos tras desarticular un narcopiso en Estepona (Málaga) donde se vendía y permitía el consumo de droga

La Policía Nacional desarticula un narcopiso en Estepona donde se vendía y permitía el consumo de droga. - POLICÍA NACIONAL

MÁLAGA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado un narcopiso en Estepona (Málaga) en el que se distribuía y permitía el consumo de droga en la vivienda. Los agentes han detenido a tres personas al frente del negocio ilícito por su presunta responsabilidad en un delito contra la salud pública.

En un registro en el domicilio, los investigadores han intervenido 114 dosis de cocaína, que arrojan un peso total de 11,5 gramos, una escopeta de perdigones, y varios patinetes eléctricos y bicicletas de dudosa procedencia cuyo origen está bajo investigación, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

La operación 'Mayday', llevada a cabo por investigadores adscritos a la Udyco-Costa del Sol en la Comisaría de Estepona, se inició a partir de una información que apuntaba al menudeo de droga en un inmueble próximo al Parque del Orquidario.

Así, continuando con las pesquisas, los agentes practicaron incursiones discretas en torno al narcopiso confirmando las continuas entradas y salidas de clientes que se aproximaban al mismo para adquirir sus dosis de droga o incluso para consumirlas en su interior.

De hecho, han apuntado, la Policía realizaba varias actas de aprehensión de droga que intervenía a los compradores cerca de la vivienda. Esta diligencia motivaría, posteriormente, la solicitud de entrada y registro en el domicilio, autorizada por la autoridad judicial competente.

Finalmente, una vez recabadas las pruebas sobre la actividad ilícita, los agentes practicaron un registro en el piso en cuestión, detuvieron a tres hombres de 32, 47 y 63 años al frente del negocio ilícito, e intervinieron 114 dosis de cocaína dispuestas para la venta, entre otros efectos.

Por último, han valorado que con esta intervención "se pone fin a un punto de venta muy activo en el centro de Estepona, que había generado, además, un problema de inseguridad entre los vecinos, al convertirse en foco de reyertas y punto de canje de efectos procedentes de hurtos o robos, con toxicómanos en el epicentro del problema, en busca de dinero con el que sufragar las dosis de droga".