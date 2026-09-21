Tres detenidos en Marbella (Málaga), dos de ellos menores, por tráfico de drogas sintéticas y tener armas peligrosas. - CNP MÁLAGA

MÁLAGA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres personas en la localidad de Marbella (Málaga), dos de ellos menores de edad, por su presunta implicación en el tráfico de drogas sintéticas y que se encontraban en posesión de un total de cinco pistolas semiautomáticas, machetes, caretas, máscaras de silicona y otras armas peligrosas.

Según han informado en una nota, la investigación comenzó en julio cuando se localizó en Marbella un vehículo, sustraído en Portugal en fechas cercanas y que portaba placas de matrícula suecas 'dobladas', donde los agentes hallaron en su interior varias armas, machetes de grandes dimensiones, caretas de payaso, máscaras de silicona simulando rostros humanos y otros efectos de interés.

Tras diversas gestiones, los investigadores constataron que el vehículo era utilizado a modo de 'caleta' para esconder efectos e identificaron a los presuntos autores. Finalmente se llevaron a cabo dos registros domiciliarios donde se procedió al arresto de tres personas, dos de ellos menores.

Además, intervinieron efectos y drogas, como 827 gramos de ketamina, 670 gramos de 2CB también conocida como 'Tusi' o 'cocaína rosa', 52 gramos de MDMA, 425 pastillas de éxtasis; así como dinero en efectivo en diferentes divisas --21.975 euros, 410 y 100 dólares--

Tras la puesta a disposición de las autoridades judiciales competentes, el mayor de edad ha ingresado en prisión provisional y los otros dos en un centro de internamiento de menores.