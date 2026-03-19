Turismo Costa del Sol alerta del impacto de la crisis ferroviaria en la competitividad y pide soluciones urgentes

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Málaga y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, ha alertado este jueves del impacto que la actual crisis de conectividad está teniendo en la competitividad del destino, en un momento "clave" para el sector turístico, por lo que ha pedido soluciones urgentes.

Durante su intervención en el Centro Cultural La Malagueta, Salado ha subrayado "la gravedad" de la situación derivada de los problemas ferroviarios que afectan a la provincia y ha destacado que la Costa del Sol atraviesa "una situación excepcional provocada por la interrupción de la conexión ferroviaria".

"La Costa del Sol se enfrenta a la mayor crisis de su historia con el aislamiento ferroviario", ha afirmado el presidente provincial, al tiempo que ha señalado que se trata de una situación que afecta de forma específica a la provincia y a Andalucía por la falta de conexión directa por alta velocidad entre Málaga y el resto de España.

Salado ha insistido en que esta situación "no solo repercute en el turismo, sino en el conjunto de la sociedad". Según ha indicado, "miles de trabajadores, estudiantes y familias se están viendo afectados por las dificultades de conexión, al tratarse de un medio de transporte habitual para numerosos desplazamientos".

Asimismo, ha advertido del impacto directo que esta crisis puede tener en el sector turístico en un periodo especialmente relevante del calendario. "Esta crisis de conectividad estratégica llega en el peor momento posible, coincidiendo con la Semana Santa, una de las temporadas más importantes del año", ha señalado.

En este contexto, el presidente de la Diputación ha alertado de la caída en las reservas y del posible impacto en los próximos meses. Según ha indicado, las previsiones apuntan a una reducción significativa de turistas, lo que podría traducirse en pérdidas económicas relevantes para el destino.

Ante esta situación, Salado ha insistido en la necesidad de adoptar medidas urgentes que permitan paliar los efectos de la desconexión ferroviaria. En este sentido, ha planteado alternativas para mejorar la conectividad y reducir las molestias a los viajeros, aprovechando infraestructuras existentes.

El presidente ha reclamado además una mayor implicación por parte del Gobierno para hacer frente a esta situación. "Necesitamos medidas del Gobierno, planes de ayuda, buscar alternativas a la desconexión ferroviaria y un plan de promoción de la Costa del Sol ante el daño reputacional que está suponiendo esta crisis", afirmó.

Más allá de la situación actual, Salado ha puesto el foco en la necesidad de reforzar las infraestructuras de movilidad en la provincia. En este sentido, ha recordado la importancia de proyectos como el tren de la Costa del Sol y la mejora de las conexiones viarias.

El presidente ha destacado que la falta de infraestructuras limita la competitividad del destino. Según señaló, la dependencia de una autovía saturada y la ausencia de conexiones ferroviarias en zonas clave del litoral evidencian la necesidad de avanzar en nuevas inversiones.

Asimismo, se ha referido al papel "estratégico" del aeropuerto de Málaga como principal puerta de entrada internacional. En este sentido, ha subrayado la necesidad de acelerar los procesos de ampliación para responder al crecimiento del tráfico de pasajeros y garantizar la conectividad del destino.

Finalmente, Salado ha puesto en valor la fortaleza de la Costa del Sol como destino turístico, al tiempo que insistió en la necesidad de seguir invirtiendo en infraestructuras. Según indicó, garantizar la conectividad es clave para mantener la competitividad, el empleo y la actividad económica en la provincia.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

En su intervención en este foro, que organiza el Grupo Joly en Málaga, Salado se ha referido precisamente a los mensajes a través de redes sociales del ministro de Transportes, Óscar Puente, en los que cuestiona informaciones publicadas por medios de comunicación locales en relación con los problemas con el AVE, y ha lanzado un mensaje de "solidaridad y apoyo".

Así, ha señalado que la prensa malagueña "siempre ha estado defendiendo los intereses de Málaga, sea intereses que tiene que solucionar la Junta o el Gobierno de España". "Lo que no puede ser es que cuando te toca a ti, las críticas ataquen ferozmente a la prensa malagueña, que lo que hace es defender a Málaga", ha dicho, al tiempo que ha agradecido que "muchos de los objetivos que hemos conseguido han sido gracias a la crítica de la prensa malagueña".

"Creo que tiene poco sentido democrático el señor Óscar Puente, que cuando ve que se le critica, rápidamente busca enemigos y hace ataques. No está al nivel de un ministro de España lo que está haciendo en las redes sociales", ha aseverado Salado, quien ha considerado que "si dedicara más tiempo a trabajar que a las redes sociales, creo que se hubiese solucionado antes la reparación del talud en Álora".