Turismo Costa del Sol destaca la apuesta de Marenostrum Fuengirola 2026 para enriquecer la oferta de ocio del destino

MÁLAGA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha participado en la presentación de una nueva edición de Marenostrum Fuengirola (Málaga), uno de los festivales más emblemáticos del destino.

La entidad refuerza así su "compromiso con la promoción de iniciativas que contribuyen al desarrollo turístico de la provincia de Málaga, apostando por propuestas culturales de gran alcance", han señalado en un comunicado. .

El patrocinio de este evento se enmarca en la estrategia de posicionamiento del destino a nivel nacional e internacional. En este sentido, Turismo Costa del Sol impulsa acciones que ponen en valor la diversidad de su oferta, reforzando su competitividad frente a otros destinos, especialmente en el ámbito del ocio y la cultura.

Marenostrum Fuengirola se presenta "como un espacio singular dentro del panorama musical, gracias a su ubicación junto al mar y al entorno del Castillo Sohail". Este enclave, con un importante valor histórico, "permite ofrecer una experiencia diferenciada al público, combinando música en directo con un escenario de gran atractivo".

El director Gerente de Turismo Costa del Sol, Antonio Díaz, ha destacado la relevancia del festival para el destino. "El patrocinio de este festival no es solo un compromiso, sino una apuesta estratégica para seguir posicionando a nuestro destino como uno de los mejores a nivel mundial", ha agregado.

El impacto del evento se refleja tanto en el ámbito económico como en el social. La celebración de Marenostrum Fuengirola supone un impulso para la economía local, generando empleo directo e indirecto y fomentando el consumo en sectores como la hostelería y el comercio.

Asimismo, el festival contribuye a incrementar el número de pernoctaciones en la zona. Este tipo de citas atrae a visitantes que prolongan su estancia durante varios días, lo que repercute de forma positiva en la ocupación hotelera. Además, la experiencia vivida favorece la fidelización del turista, que regresa al destino en otras épocas del año.

Otro de los aspectos destacados es su proyección internacional. La participación de artistas de reconocido prestigio garantiza una amplia repercusión mediática, contribuyendo a difundir la imagen de la Costa del Sol en mercados de todo el mundo.

Díaz también ha valorado "el compromiso" del festival con la sostenibilidad. "Marenostrum es pionero en la gestión ambiental, demostrando que el turismo de calidad y el respeto al entorno deben ir siempre de la mano", ha señalado.

Ha agregado que este enfoque se alinea con las líneas de trabajo de Turismo Costa del Sol, "que apuesta por un modelo turístico responsable y sostenible, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030".

La entidad continúa así reforzando su apoyo a iniciativas que aportan valor al destino, combinando cultura, sostenibilidad y desarrollo económico. Marenostrum Fuengirola 2026 "se perfila, una vez más, como uno de los principales atractivos de la oferta cultural de la Costa del Sol durante la temporada estival", han valorado.