Turismo Costa del Sol destaca calidad, empleo y colaboración público-privada como claves de éxito en Foro de Hostelería

Francisco Salado es presidente de la Diputación de Málaga y de Turismo Costa del Sol. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Málaga y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, ha reivindicado, en el VI Foro Nacional de Hostelería, que se celebra este martes en el palacio de ferias y congresos de la capital (Fycma), la calidad, el empleo y la colaboración público privada como claves de éxito. Lo ha hecho durante la inauguración de este espacio de referencia para el análisis y el debate en torno a uno de los sectores estratégicos de la economía.

El encuentro reúne a profesionales, instituciones y representantes empresariales con el objetivo de compartir reflexiones y líneas de trabajo orientadas al fortalecimiento y la proyección futura del sector hostelero.

Durante el acto inaugural, Salado ha puesto de relieve el balance positivo del ejercicio turístico 2025 en la provincia de Málaga, con un crecimiento sostenido tanto en la afluencia como, como en los ingresos y el empleo generados. Estos resultados responden a una estrategia orientada a "priorizar la calidad, la rentabilidad y la creación de empleo estable como pilares del desarrollo turístico del destino", ha explicado el presidente.

"El sector hostelero ha sido decisivo para consolidar la Costa del Sol como un destino asociado a la calidad, la sostenibilidad y la excelencia", ha señalado Francisco Salado, presidente también de Turismo Costa del Sol, a la vez que ha destacado la importancia de la colaboración entre el sector público y el privado.

Según ha indicado, este trabajo conjunto ha permitido avanzar hacia un modelo de destino abierto los 365 días del año y orientado a un visitante más corresponsable, con mayor capacidad de gasto y con interés por experiencias de alto valor añadido.

En este contexto, se ha subrayado el peso del empleo turístico en la provincia, con más de 152.000 personas empleadas en el sector en 2025, lo que supone un incremento del 10,7% respecto al año anterior. Asimismo, más de 81.500 personas estaban dadas de alta en el sector de la restauración, concentrándose en esta actividad más del 53% del empleo turístico total.

La gastronomía ha sido otro de los ejes destacados del foro, entendida como elemento diferenciador del destino y como uno de sus principales embajadores. En este ámbito, se ha puesto en valor la apuesta por iniciativas alineadas con la sostenibilidad y los productos de kilómetro cero, que refuerzan la identidad gastronómica de la Costa del Sol y su conexión con el territorio.

"La calidad del servicio y el compromiso de los profesionales son claves para la fidelización del visitante", ha añadido Salado, quien ha reconocido el esfuerzo constante del sector hostelero por mejorar sus establecimientos y elevar su competitividad. Este trabajo, ha señalado, "se traduce en elevados niveles de satisfacción y en una imagen sólida del destino en los mercados prioritarios para el destino Costa del Sol".

El foro ha servido también para abordar los principales retos del sector, como la gestión de la estacionalidad, la recualificación de la oferta, el incremento del gasto en destino, la mejora de la conectividad y la apuesta por proyectos innovadores. Todo ello desde una política turística basada en la sostenibilidad económica, social, cultural y medioambiental, como base para seguir avanzando hacia un modelo turístico competitivo y de futuro.