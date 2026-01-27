Turismo Costa del Sol y la Diputación destacan la importancia de gastronomía y productos de kilómetro cero

El director gerente de Turismo Costa del Sol, Antonio Díaz, en la rueda de prensa de presentación del Salón H&T 2026. - DIPTUACIÓN

MÁLAGA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol y la Diputación de Málaga ponen el foco, en una nueva edición de H&T, en la fortaleza del segmento gastronómico, el impulso a los productos de kilómetro cero y el peso del empleo turístico en la provincia.

Así lo ha señalado el director gerente de Turismo Costa del Sol, Antonio Díaz, en la rueda de prensa de presentación del Salón H&T 2026, donde ha agradecido la invitación a un encuentro que ha definido como "el principal escaparate del sur de Europa de productos y servicios para la hotelería y la hostelería".

Díaz ha resaltado la dimensión del salón, que reunirá a más de 600 empresas y entidades representadas --un centenar más que en la edición de 2025--, más de 70 ponentes, una treintena de chefs y 15 países presentes.

Ha indicado que H&T es un espacio donde el sector presenta novedades relacionadas con la alimentación, el equipamiento y los servicios ligados al turismo, en una cita que contribuye a reforzar la marca Costa del Sol.

Uno de los ejes centrales de su discurso ha sido la gastronomía, a la que ha atribuido un papel clave dentro del sector turístico. "La gastronomía se ha convertido en uno de los pilares básicos de la promoción turística", ha señalado, vinculando este avance a la calidad de los ingredientes, la innovación, la excelencia y el esfuerzo de los profesionales. Díaz ha añadido también que este impulso se apoya también en iniciativas como Sabor a Málaga, presente nuevamente en el salón.

En este contexto, ha destacado que Sabor a Málaga regresa por décimo año consecutivo a H&T junto a 40 productores locales para dar a conocer las novedades del sector agroalimentario malagueño y favorecer acuerdos con distribuidores y agentes del canal Horeca.

Durante tres días, la marca mostrará más de 400 referencias en una amplia zona expositiva, con representación de aceites, vinos con D.O.P., quesos, productos cárnicos, conservas, dulces, panes artesanos, chocolates, helados, cafés, mieles, frutos tropicales y bebidas espirituosas.

"El objetivo es seguir reforzando el potencial gastronómico de la provincia", ha afirmado Díaz, al tiempo que ha subrayado el protagonismo de las personas y familias que elaboran los productos más representativos de cada comarca y la apuesta por los productos de kilómetro cero.

Asimismo, ha remarcado el peso del empleo turístico en la provincia con datos de 2025, señalando que más de 152.162 personas trabajaron en el sector turístico, un 10% más que en el año anterior. Además 81.594 personas estuvieron dadas de alta en la restauración, según la Seguridad Social.

En este sentido, el director gerente de la entidad ha reafirmado el compromiso de Turismo Costa del Sol y de la Diputación de Málaga "con un modelo turístico basado en la calidad, la sostenibilidad y la innovación, apoyado en sectores estratégicos como la gastronomía y la hostelería".

"Un modelo que contribuye a consolidar la Costa del Sol como un destino competitivo, abierto los 365 días del año y con capacidad para generar empleo y riqueza en el conjunto de la provincia", ha señalado.

También, y por otro lado, Díaz ha señalado que la Diputación de Málaga participará también con un stand propio acompañando a proyectos que forman parte de la aceleradora de proyectos turísticos Costa del Sol Tourism Hub. Este año cuatro empresas: Nexo App, Opinas, Dreamed Solutions y OK Located.