Turismo Costa del Sol y Diputación de Málaga subrayan en H&T el papel clave de hostelería y gastronomía en la provincia

MÁLAGA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Turismo Costa del Sol y de la Diputación Provincial de Málaga, Francisco Salado, ha puesto de manifiesto este lunes, en la inauguración de H&T, el papel estratégico de la hostelería y la gastronomía y su contribución a la proyección de la marca Costa del Sol. Durante su intervención, Salado ha agradecido la invitación a "un encuentro que se ha consolidado como el principal escaparate del sur de Europa de productos y servicios vinculados a la hotelería y la hostelería".

En su discurso, el presidente ha puesto en valor la dimensión de esta edición, que cuenta con más de 600 empresas y entidades representadas (un centenar más que en 2025), más de 70 ponentes, una treintena de chefs y la participación de 15 países. Unas cifras que, según ha señalado, "reflejan la relevancia y la proyección internacional de un evento que contribuye de forma directa a fortalecer la marca Costa del Sol".

Salado ha destacado que H&T es un espacio clave para que las empresas presenten sus novedades en ámbitos estratégicos como la alimentación, el equipamiento y los servicios ligados al turismo. En este sentido, ha subrayado "el papel fundamental que desempeñan la gastronomía y la hostelería dentro de la industria turística, no sólo como elementos diferenciales del destino, sino también como sectores esenciales para la economía, el empleo y el bienestar de la provincia de Málaga".

"El turismo es un motor que impulsa al conjunto de los sectores económicos", ha señalado Salado, y ha añadido también que 2025 fue un año de resultados positivos, con crecimiento del número de turistas, de los ingresos y del empleo. Unos resultados que, según ha indicado, responden a una apuesta firme por la calidad y al trabajo coordinado entre Turismo Costa del Sol, la Diputación de Málaga y el sector privado.

Durante su intervención, el presidente ha aportado datos que evidencian el peso del empleo turístico en la provincia, con más de 152.000 personas empleadas en el sector en 2025 según la EPA y 81.594 personas dadas de alta en la restauración, lo que supone más de la mitad del empleo turístico. Asimismo, ha detallado la distribución del empleo por subsectores, con la hostelería como principal actividad.

Uno de los pilares de H&T es la gastronomía, un ámbito en el que Salado ha destacado la presencia de Sabor a Málaga, que participa por décimo año consecutivo en el salón junto a 40 productores locales. Durante los tres días del evento, la marca muestra más de 400 referencias del sector agroalimentario malagueño y desarrolla un programa paralelo con 'showcookings', talleres, catas y degustaciones.

Las empresas de Sabor a Málaga que estarán presentes durante esta vigésimo octava edición de H&T son las almazaras 100 Caños, Aceite de Ardales, Aceites Tapia, Finca Las Morenas; los vinos con denominación de origen 'Málaga' y 'Sierras de Málaga' de Bodegas Carpe Diem, Excelencia, Jorge Ordoñez, Morosanto, Bodegas Nilva, Quitapenas, Cortijo La Fuente; los quesos de cabra de Agammasur, Cabraline, Santa María del Cerro, El Pastor del Valle, Los Barrancos y los quesos de vaca La Laja; y los productos cárnicos de Icarben, Langenal, La Torcaleña, Caprisur, Rulo Malagueño.

También los productos elaborados de La Alacena del Ángel, Lujo del Paladar; las conservas y mermeladas de La Molienda Verde, los frutos secos de La Borgeña; los obradores de panadería y repostería Pan Piña, Celi Ali, La Antequerana, Maychoco (Obrador Chocolate Artesanal), Dulce de Leche La Gran Abuela y Obrador de Pastelería Tejeros; los helados y postres de Capricho Helado Artesano y La Nonna; los frutos subtropicales de Frudel y Sigfrido; el tostadero de café Mokasol; la pasta de ajoblanco Doña Amelia, además de las cervezas artesanas Eukel y la empresa de licores Mesura.

Salado ha señalado que esta feria profesional "supone un punto de encuentro muy importante para nuestro sector primario", que prevé superar el número de acuerdos comerciales realizados durante la pasada edición. Un evento que prevé recibir más de 20.000 visitantes y que se ha convertido en los últimos tres años, en el "mayor escaparate a nivel regional para cerrar acuerdos comerciales de calidad, lo que se traduce en un considerable volumen de ventas para las empresas participantes en un momento de crecimiento y transformación para el sector".

Paralelamente, el sello azul de la Diputación ha configurado un amplio programa con más de una quincena de actividades donde los cocinados en directo de chefs referentes de la gastronomía malagueña junto con los habituales talleres, catas y degustaciones que abrirán una puerta a la variada y rica despensa provincial.

Finalmente, Salado ha subrayado la participación de la Diputación de Málaga con un estand propio que acompaña a los proyectos de la aceleradora Costa del Sol Tourism Hub, reafirmando la apuesta por la innovación, el talento y la colaboración como bases de un modelo turístico sostenible y orientado a la excelencia.