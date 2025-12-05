Turismo Costa del Sol refuerza su promoción del segmento LGBTI con diferentes acciones promocionales en noviembre

El Andalucía Networking LGBTIQ+, consolidado como un foro internacional de referencia para el análisis y la promoción del turismo de este segmento, se ha celebrado en la Costa del Sol, con el apoyo de Turismo Costa del Sol. - TURISMO COSTA DEL SOL

El Andalucía Networking LGBTIQ+, consolidado como un foro internacional de referencia para el análisis y la promoción del turismo de este segmento, se ha celebrado en la Costa del Sol, con el apoyo de Turismo Costa del Sol.

El encuentro, organizado por Turismo Andaluz en colaboración con Turespaña, el Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga) y la mencionada entidad, reunió a expertos, autoridades y representantes del sector con el objetivo de reforzar la notoriedad de Andalucía dentro de este segmento estratégico.

La elección de Torremolinos, considerada la cuna del turismo LGBTIQ+, aportó un valor simbólico y operativo a una edición centrada en el intercambio profesional y la visibilidad del destino.

A lo largo de una completa jornada de trabajo, el foro desarrolló paneles y mesas de debate que permitieron abordar las tendencias del mercado, así como los retos y oportunidades para los destinos que buscan reforzar su posicionamiento en este ámbito.

Las sesiones contaron con la participación activa de profesionales del sector y generaron un espacio de diálogo que contribuyó a fortalecer la visión conjunta entre administraciones, instituciones y tejido empresarial. Estas dinámicas pusieron de manifiesto la importancia de sumar esfuerzos para consolidar propuestas turísticas inclusivas y competitivas.

Tras las conferencias de la mañana, el encuentro continuó con una sesión de 'networking' que facilitó el intercambio profesional directo. En esta actividad participaron siete empresarios miembros de Turismo Costa del Sol, que tuvieron la oportunidad de establecer contactos, compartir proyectos y mostrar la variedad de experiencias que el destino puede ofrecer a este segmento.

Según ha destacado Esperanza González, consejera delegada de Turismo Costa del Sol, "este foro demuestra la relevancia de trabajar juntos para reforzar la presencia del destino en mercados emergentes y altamente especializados, donde la profesionalización y la autenticidad marcan la diferencia".

Las actividades del Andalucía Networking LGBTIQ+ se complementaron con un programa de visitas desarrollado en noviembre, diseñado para dar a conocer de primera mano la oferta del destino Costa del Sol. Este recorrido permitió mostrar propuestas culturales, gastronómicas y de ocio que forman parte del atractivo del destino y que se ajustan a las demandas de un viajero que busca autenticidad, calidad y experiencias diversificadas.

González ha subrayado que "la implicación de nuestros empresarios y la colaboración institucional contribuyen a reforzar la imagen de la Costa del Sol como un destino preparado, diverso y comprometido con la excelencia".

El resultado de esta edición reafirma la importancia de promover espacios de encuentro que impulsen el posicionamiento del destino en el ámbito LGBTIQ+. La combinación de debate, cooperación empresarial y conocimiento directo del territorio ha permitido avanzar en una estrategia compartida que fortalece la oferta turística de Andalucía y proyecta a la Costa del Sol como un referente dentro del sector.