Turismo.- La Mancomunidad Axarquía ya trabaja de cara a la promoción de la comarca malagueña en Fitur 2026

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, Jorge Martín Pérez y el vicepresidente del Área de Turismo, Jesús Pérez Atencia - MANCOMUNIDAD AXARQUÍA

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 3 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, Jorge Martín Pérez y el vicepresidente del Área de Turismo, Jesús Pérez Atencia, han mantenido este viernes una reunión de trabajo de cara a la promoción que la institución comarcal llevará a cabo durante la próxima Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026 que se celebrará del 21 al 26 de febrero en Ifema (Madrid).

Mancomunidad Axarquía como institución pública responsable de la gestión, planificación y promoción turística de la comarca acudirá a Fitur bajo el paraguas de Costa del Sol y de Andalucía.

En esta reunión de coordinación tanto Martín como Pérez Atencia han coincidido en mostrar la fortaleza del destino Axarquía Costa del Sol intensificando su posicionamiento dentro de la marca Málaga Costa del Sol También han informado sobre una próxima convocatoria destinada a los ayuntamientos de la comarca para dar a conocer las novedades en las que trabaja el área de Turismo del organismo supramunicipal para reforzar la promoción del destino Axarquía Costa del Sol.

En esa reunión además, se llevará a cabo una puesta en común para conocer de primera mano las propuestas, sugerencias o planteamientos de los 31 ayuntamientos de la comarca.