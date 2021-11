UGT Andalucía exige "acompañamiento presupuestario" para el plan andaluz de memoria histórica

MÁLAGA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla, ha exigido este lunes "acompañamiento presupuestario" para el plan andaluz de memoria histórica.

Así lo ha señalado antes de participar en la mesa redonda, presentada por la secretaria general de UGT Málaga, Soledad Ruiz, sobre 'Verdad y Memoria', junto con la exvicepresidenta del Gobierno y diputada del PSOE Carmen Calvo en el marco de unas jornadas organizadas por UGT Málaga en la Universidad sobre 'La memoria Histórica de Málaga', donde el sindicato rinde homenaje "a la memoria de las víctimas malagueñas, muchas de ellos y ellas ugetistas que fueron fusilados, represaliados y exiliados".

A juicio de Castilla, "este marco de la Universidad es muy importante para que la gente joven, que veo mucha por aquí, conozca la verdadera historia de lo que ocurrió, no lo que nos contaron, si no lo que ocurrió; y es lo que exigimos, verdad, justicia y reparación".

Ha explicado que con Fudepa están presentando un libro por todas las capitales de provincia, "que vamos a presentar este lunes en Málaga, sobre los diputados andaluces que fusilaron y asesinaron en 1936, por Málaga fueron cuatro".

"Lo que queremos con estas publicaciones, con estos actos, es poner en valor y destacar todo el compromiso que tuvieron hombres y mujeres en una de las épocas más oscuras de la historia de España, que dieron su vida para que hoy tengamos derechos y libertades, educación pública, sanidad pública y podamos disfrutar de esta democracia, pero ojo, a la democracia también hay que defenderla y quererla", ha enfatizado.

"Desde luego nosotros tenemos claro que vamos a seguir con esta verdad, con esta justicia y con esta reparación, si yo fuera de otra opción política que no fuera de izquierda, progresista, si fuera por ejemplo de un partido de derechas, yo no estaría a gusto en un país donde existen personas compatriotas en las cunetas y en las fosas comunes", ha dicho.

"Yo no pondría obstáculos ninguno --ha continuado-- para que la ley se desarrollara con acompañamiento presupuestario, porque si la ley, como ocurre en Andalucía con la ley 2/2017 de 28 de marzo que no tiene acompañamiento presupuestario, se está abriendo una tendencia a disminuir ese acompañamiento para no hacer las actividades que están contenidas en el primer Plan Andaluz de Memoria Histórica".

De igual modo, ha señalado que el próximo día 13 estarán en la manifestación convocada por asociaciones memorialistas, "apoyando que se siga manteniendo el presupuesto para que se hagan todas aquellas actividades que la ley determina y que el Plan Andaluz de Memoria Histórica determina, porque se lo debemos a ellos y a ellas, que dieron su vida por tener lo que tenemos actualmente, todo lo que nos encontramos hoy".