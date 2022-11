UGT FICA Andalucía elige un nuevo secretario general en el III Comité que celebra en Antequera (Málaga)

ANTEQUERA (MÁLAGA), 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT Andalucía celebra en Antequera (Málaga) su III Comité Regional, en el que los delegados del territorio y su Comisión Ejecutiva Regional darán relevo a la secretaría general, tras pasar su hasta ahora líder regional, Manuel Jiménez, a ocupar el cargo de secretario de Organización en UGT FICA a nivel estatal.

Previa a la inauguración de este jueves, la secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla y el secretario general de UGT FICA Andalucía, Manuel Jiménez, han atendido a los medios de comunicación, donde el hasta ahora líder regional ha señalado que "además de esta sucesión, vamos a valorar la situación económica y la situación de inflación e industrial que tenemos, que no es buena, estamos pasando por una situación complicada con algunos ERTE en algunas empresas importantes, fundamentalmente por la situación de guerra y por la situación de falta de componentes y de falta de algunos materiales importantes en algunas industrias".

Así, "vamos a afrontar los retos importantes que tenemos en materia de negociación colectiva para lo que queda de año y fundamentalmente para el año 2023", ha señalado Jiménez.

Por su parte, Castilla ha querido "dar las gracias a Manuel Jiménez por todo lo que me ha enseñado en estos ocho años que he compartido con él, casi todo lo que sé del sindicato me lo ha enseñado él, para mí es un referente sindical".

Además de realizar el cambio de dirección de la federación regional, la líder de UGT ha señalado que en el comité "vamos a seguir exigiendo un gran Pacto por la Industria en Andalucía, que, aunque se firmó hace unos años, desde luego no ha conseguido los objetivos que nos marcamos. En 2016, cuando lo firmamos, el impacto que tenía la industria en el PIB era del 12% ahora estamos escasamente por encima del 10%, cuando Europa está diciendo que lo ideal sería entre el 18 y el 20%".

Según Carmen Castilla, "también vamos a analizar cómo se encuentra la negociación colectiva, porque no entendemos la actitud de la patronal andaluza y la patronal española que no se sienta a negociar el nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, un acuerdo que sirve para marcar las reglas del juego".

"Es importante recalcar que esta federación tiene tres claves fundamentales, la industria, la construcción, que para nosotros es muy importante, siempre que sea de una manera totalmente sostenible, con creación de empleo de calidad y con acceso a la vivienda y la agroindustria, tan importante por el impacto que tiene en el empleo de nuestra tierra", ha afirmado.