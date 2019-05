La UMA acoge unas jornadas para fomentar la participación de las mujeres en el campo de las ingenierías

Publicado 28/05/2019 15:44:10 CET

El primer Encuentro Internacional de Mujeres Investigadoras en el Campo de la Ingeniería, las TIC, el Sonido y la Música se ha celebrado este martes en la Escuela Técnica Superior de Telecomunicación de la Universidad de Málaga, con el objetivo de fomentar la participación de las mujeres en el campo de las ingenierías.

Esta jornada ha estado especialmente dirigida a estudiantes preuniversitarios de entre 15 y 17 años que deben decidir qué quieren estudiar una vez terminado el bachillerato. Su objetivo es concienciar de que la ingeniería "es una magnífica opción independientemente, ya sea para hombre o mujer", han precisado desde la UMA.

Así, han considerado necesario potenciar que las mujeres puedan desarrollar una carrera profesional de éxito, sin por ello tener que renunciar a ser madres y a tener una familia.

El programa de esta jornada recoge testimonios de mujeres con carreras profesionales exitosas y que, a su vez, han formado una familia, para que cuenten su experiencia vital. Más de 300 estudiantes han podido disfrutar de las intervenciones de estas profesionales, que han abordado temas tan variados como las mujeres en el mundo de la gestión I+D o la ingeniería en femenino.

Se ha tratado de mostrar a los asistentes que las mujeres no tienen que renunciar a nada y que, con el soporte adecuado por parte del resto de la sociedad, pueden fijarse cualquier tipo de meta, "siendo necesario para ello trabajar todos en la misma dirección y con el firme convencimiento de que la igualdad es la base del desarrollo".

PARTICIPANTES

Entre las participantes han estado la doctora Elvira Brattico, la Investigadora Principal del Center for Music in the Brain (Centro de la Música en el Cerebro), centro de excelencia fundado por la Fundación Nacional de Investigación de Dinamarca y asociado al Departamento de Medicina de la Universidad de Aarhus y la Real Academia de Música Aarhus/Albord de Dinamarca. Además, es Profesora Adjunta de Psicología Biológica en la Universidad de Helsinki (Finlandia) y de Neurociencia Musical en la Universidad de Jyväskylä.

La doctora Stefania Serafin tiene responsabilidades especiales en sonido en entornos multimodales en la Universidad de Aalbor (Copenhague). Ha sido profesora asociada (2006-2012) y asistente (2003-2006) en la Universidad de Aalborg donde actualmente es docente equivalente a catedrática de Universidad.

Anja Volk es Assistant Professor in Information and Computing Sciences en la Universidad de Utrecht. Posee una doble formación en Matemáticas y Musicología que aplica a enfoque multidisciplinarios de la música. Es reconocida a nivel internacional en las áreas de Music Information Retrieval (MIR), Musicología Computacional y teoría matemática musical. Su trabajo en equipos de investigación interdisciplinarios en Alemania, Estados Unidos y Países Bajos, ha ayudado a tender puentes entre los enfoques científicos y humanísticos.

Ana Rivera, ingeniera de Telecomunicación, obtuvo su titulación en la ETSI de Málaga, donde comenzó sus estudios en el año 1988. En el año 1994 inició su carrera profesional en la empresa malagueña Cetecom, situada en el Parque Tecnológico de Andalucía, en el Laboratorio de Compatibilidad Electromagnética.

En el año 2000 pasó a formar parte del equipo de R&D de dicha empresa, renombrada como AT4 Wireless, donde desarrolló diversos Sistemas de Medida de RF para diferentes tecnologías de comunicaciones móviles, entre ellas Bluetooth, Wimax, 3G y 4G. Durante ese periodo tiempo desempeñó diferentes roles y funciones, desde jefe de proyecto hasta responsable de la División de Sistemas. En 2012, tras un proceso de adquisición por parte de la empresa multinacional Agilent, más tarde Keysight, pasó a formar parte de la división WDO donde actualmente desempeña su labor en la Oficina de Programa para el desarrollo de proyectos en la tecnología 5G.

También ha participado Gema Martín, licenciada en Matemáticas y que posee un Doctorado Europeo Cum Laude en Informática. Ha publicado artículos científicos en diversas revistas de alto impacto. Posee Masters en diferentes áreas: Master en Ingeniería del Software e Inteligencia Artificial, Master Executive para Emprendedores Tecnológicos e Innovadores, Master en Redes Sociales y Master para Docentes de Enseñanzas Superiores. En la actualidad trabaja en Aganova como directora de I+D.

Por su parte, Ana Pedraz comenzó su carrera como analista de sistemas en el Reino Unido en 1992, trabajando para el departamento de Brittany Ferries'IT en Plymouth. En 2017 se unió a Oracle en Málaga para administrar el departamento de Ingeniería de Soluciones para España y Portugal. En su tiempo libre, dirige la comunidad Oracle Woman Leadership.