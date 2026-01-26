La UMA alberga la mayor biblioteca sobre estudios asiáticos de España y del mundo hispanohablante - UMA

MÁLAGA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Málaga (UMA) ha recibido una nueva donación de libros sobre la India Antigua, procedente del catedrático emérito de Literatura de Asia Meridional y de Lingüística de la Universidad de Michigan Madhav Deshpande, también miembro del Oxford Centre for Hindu Studies.

Se trata de unos fondos de casi 3.000 libros sobre sus ámbitos de estudio, que incluyen en sánscrito, hinduismo, budismo o yoga, entre otros, que se suman a las anteriores donaciones a la UMA de Michel Angot y Johannes Bronkhorst, lo que convierten a la biblioteca de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo --donde se albergan estas colecciones-- en "la mayor y mejor sobre estudios asiáticos de España y el mundo hispanohablante".

"Un punto de referencia para el estudio y la investigación". Así se han referido a esta colección de más 10.000 obras sobre la India Antigua y sus tradiciones, en un encuentro que ha tenido lugar en dicha biblioteca y que ha reunido al vicerrector de Investigación y Divulgación Científica, Pedro Maireles; el director de Infraestructuras de Apoyo a la Investigación y Divulgación Científica, Pedro Cañada; el decano de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo, Francisco Lozano; el vicedecano de Profesorado y Ordenación Académica, Juan Martín; la bibliotecaria Clara Isabel Pérez; el coordinador de la Biblioteca Universitaria, Gregorio García Reche; el profesor del Área de Estudios de Asia Oriental Luis Botella y el catedrático de Historia Antigua Fernando Wulff, este último promotor de estas donaciones.

Madhav Deshpande es uno de los más importantes estudiosos en los campos de la lingüística histórica y la sociolingüística de las lenguas indoarias, y el sánscrito en particular, y ha hecho también importantes estudios en la tradición filosófica india, tanto hindú como budista. Tras una formación en Pune (India), se doctoró en Estados Unidos en 1972.

La donación del profesor Deshpande ha sido ya recibida en la Facultad de Estudios Sociales y de Trabajo y se integrará en la colección del Grado en Asia Oriental-Corea, ubicada en la segunda planta de la biblioteca. En estos momentos se está trabajando en su catalogación para poder ponerla a disposición del público.

La Universidad de Málaga, que cuenta ya con una importante colección de libros sobre Asia, en especial Corea, refuerza así su papel en el ámbito de los estudios asiáticos, afianzando su condición de biblioteca de referencia sobre la India Antigua y sus tradiciones, y en general sobre Asia, tanto en España como en el mundo hispanohablante.