La UMA y la banca cooperativa Caja Ingenieros colaboran para desarrollar actividades docentes e nvestigadoras

Archivo - Imagen de archivo de la fachada del rectorado de la Universidad de Málaga. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Málaga y la entidad de banca cooperativa Caja Ingenieros han formalizado un protocolo general de actuación con el objetivo de establecer una línea de colaboración estratégica orientada al desarrollo de actividades docentes, investigadoras y culturales.

Según ha informado la institución académica en una nota, el documento ha sido firmado por el rector de la UMA, Teodomiro López, y por el director de la Oficina European Financial Advisor, David Velasco.

Este acuerdo marco sienta las bases para la consecución de fines comunes entre el ámbito académico e investigador y el sector financiero cooperativo.

El convenio contempla la puesta en marcha de colaboraciones concretas en diversas materias de interés mutuo: I+D+i y transferencia del conocimiento, con la ejecución de programas de investigación conjunta y prestación de asesoramiento científico y técnico; Formación y empleabilidad, con la organización conjunta de cursos, seminarios y jornadas técnico-científicas, además del fomento de prácticas académicas externas para estudiantes de la UMA.

Otra de las materias de interés son Cultura y sociedad con el desarrollo de actividades orientadas a la promoción social de la investigación, el desarrollo tecnológico, el arte y la cultura; así como Recursos e infraestructuras, con el uso compartido de medios técnicos, instrumentales y equipamiento científico, así como el eventual intercambio temporal de personal técnico e investigador.