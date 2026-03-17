La UMA ingresa en el ecosistema europeo de innovación tecnológica a través de la organización 28Digital. - UMA

MÁLAGA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Málaga (UMA) se ha incorporado como socio a 28Digital, organización perteneciente al European Institute of Innovation and Technology (EIT) de la Unión Europea, con lo que crea "una alianza que permitirá intensificar la colaboración internacional en ámbitos como la innovación tecnológica, el desarrollo de talento digital y la conexión entre ecosistemas europeos".

Así lo han señalado desde la universidad en una nota, tras acoger el Business Kick-Off 2026 de esta organización, un encuentro estratégico que reúne a más de un centenar de responsables del ecosistema europeo de innovación digital para analizar prioridades, compartir iniciativas y fortalecer la cooperación entre regiones tecnológicas.

La iniciativa, gestionada por el Vicerrectorado de Innovación Tecnológica y Proyectos Estratégicos, sitúa en una posición "de privilegio" a la Universidad de Málaga en el ecosistema de innovación nacional y en su conexión con Europa.

La participación de la UMA en 28Digital se articula a través de UMA innTech, la Oficina de Innovación y Cooperación Tecnológica, que trabaja para fortalecer la conexión entre la universidad, el tejido empresarial y los ecosistemas nacionales e internacionales de innovación.

Desde esta oficina se impulsa la participación de la institución en iniciativas estratégicas europeas orientadas al desarrollo de tecnologías avanzadas y al fortalecimiento de las capacidades de innovación.

La jornada ha incluido también la celebración del panel 'Meet & Greet Málaga Ecosystem', dedicado a analizar las características, oportunidades y retos del ecosistema de innovación de la ciudad.

En este debate ha participado el vicerrector de Innovación Tecnológica y Proyectos Estratégicos de la UMA, Javier López, junto a representantes de entidades del ecosistema tecnológico, entre ellos Felipe Romera, director general del Malaga TechPark; Soledad Díaz, directora de la Association of Science and Technology Parks in Spain; Sofia Schneider, vicepresidenta de plataforma de datos y responsable del centro de Málaga de Oracle; y Eduardo Valencia, director general de la Innova IRV Foundation.

Durante el panel se han abordado los factores que han impulsado el crecimiento de Málaga "como uno de los polos tecnológicos más dinámicos del sur de Europa", así como los retos que afronta el ecosistema en áreas como la atracción de talento, la colaboración internacional o el desarrollo de tecnologías estratégicas.

En su intervención, el vicerrector ha destacado el papel de la Universidad de Málaga como "actor clave" en la generación de conocimiento, el desarrollo de talento y la articulación de proyectos de innovación tecnológica en colaboración con empresas y centros de investigación.

Asimismo, López ha subrayado el valor de iniciativas como 28Digital "para fortalecer la conexión de Málaga con otros ecosistemas europeos, facilitar la cooperación internacional y generar nuevas oportunidades para el desarrollo de tecnologías digitales avanzadas".

La celebración del Business Kick-Off de 28Digital en la Universidad de Málaga refleja "el creciente posicionamiento de la ciudad como hub tecnológico internacional, impulsado por la colaboración entre instituciones académicas, empresas globales, parques tecnológicos y administraciones públicas", según han considerado desde la UMA.

Este encuentro ha permitido reunir en Málaga a responsables de la red europea para debatir sobre las prioridades estratégicas de la organización, reforzar la cooperación entre regiones innovadoras y explorar nuevas oportunidades de colaboración con el ecosistema local.