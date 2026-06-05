La UMA lanza la 24 edición de sus Cursos de Verano con 30 acciones formativas sobre ciencia, cultura y política

Presentación de los Cursos de Verano de la UMA 2026. - UMA

MÁLAGA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Málaga y su Fundación General (Fguma) han presentado este viernes el programa de la 24 edición de sus Cursos de Verano que abordan ciencia, cultura y política a través de una treintena de acciones formativas a lo largo de tres semanas --del 30 de junio al 17 de julio-- y que tendrán lugar en las localidades malagueñas de Marbella, Vélez-Málaga, Ronda y la capital.

Como novedad, el propio alumnado ha participado en la organización de dos de los seminarios. Concretamente, iGEM, un grupo multidisciplinar de estudiantes unidos por la pasión por la tecnología y la ingeniería, y el equipo MART UMA (Málaga Racing Team), que compite en Fórmula Student y que, con estudiantes de más de 20 disciplinas, se encarga de diseñar y fabricar su propio monoplaza, combinando la ingeniería y el talento universitario.

En la oferta de este año participan unos 200 ponentes y supone abrir espacios de debate y reflexión en disciplinas que van desde la vanguardia tecnológica y las humanidades, hasta la investigación en salud y la creación artística, han indicado en la presentación, en la que han destacado que esta edición es posible, "una vez más", gracias a la unión de instituciones públicas y entidades privadas, como Fundación Unicaja.

El acto lo ha presidido el rector de la UMA, Teodomiro López, acompañado por el director de la Fguma, Eugenio J. Luque, y por la presidenta del Consejo Social de la UMA, Blanca Hermana. Asimismo, han estado la subdirectora de la Fguma, Macarena Parrado; las concejalas del Ayuntamiento de Málaga, Alicia Izquierdo; y de Marbella, Carmen Díaz; y los alcaldes de Vélez, Jesús Lupiáñez; y Ronda, María de la Paz Fernández.

"Gracias a estos cursos conseguimos llevar todos los veranos la universidad a la provincia", ha afirmado el rector, quien ha destacado "la gran calidad" de los temas y de los ponentes de esta nueva edición.

En este sentido, el director de la Fguma ha señalado que "cada año es más complicado mejorar", haciendo alusión a los programas "rigurosos, divulgativos y atractivos que se suceden cada verano". Asimismo, ha agradecido la implicación de las instituciones público-privadas que lo hacen posible.

Por su parte, la presidenta del Consejo Social ha ensalzado la labor de transferencia --pilar fundamental de la universidad-- a la que contribuyen estos seminarios estivales de la UMA.

El itinerario arrancará en Marbella el 30 de junio. En esta sede la formación se centrará en la salud, desde el punto de vista de la investigación y también de la solidaridad; la exploración planetaria, con motivo del eclipse solar que tendrá lugar en agosto de este año, la crisis de la democracia y la obra de Pablo Picasso.

Además, contará con una 'master class' a cargo del prestigioso paleontólogo Juan Luis Arsuaga y reconocidos investigadores como Emilio Alba, Cesar Ramírez y Javier Laserna participan en estos programas.

El 7 de julio el testigo pasará simultáneamente a la Axarquía y la Serranía de Ronda. Vélez-Málaga profundizará en la economía circular y la sostenibilidad con el curso 'Reciclaje urbano', además de repasar la geopolítica global de los conflictos actuales y homenajear el legado de la pensadora María Zambrano.

También habrá un espacio para la innovación en salud digital y una mesa redonda con motivo del centenario de la radio en Málaga y se contará con la 'master class' de Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso de los Diputados.

Por su parte, en la sede de Ronda los focos de debate se centran en el actual fenómeno de la desinformación, el papel de la Legión en operaciones internacionales y la importancia del cuidado de la piel de la mano de expertos en dermatología. Un seminario transversal que incorpora dos talleres prácticos.

Del 14 al 17 de julio una amplia oferta ocupará varios espacios de la ciudad de Málaga. El bloque dedicado a la comunicación y el deporte cobrará relevancia gracias a la participación de deportistas como la gimnasta Almudena Cid, la nadadora Gemma Mengual y la número uno del pádel mundial Carolina Navarro.

En el plano audiovisual y periodístico, también se contará con la 'master class' de profesionales de la talla de María Casado. Además, la agenda cultural sumará un atractivo excepcional con la intervención del premiado director de cine Pablo Berger y un encuentro con el artista Javier Calleja. La faceta musical correrá a cargo de la pianista Paula Coronas y el compositor y crítico musical Tomás Marco.

Por otro lado, se celebrará una sesión que tendrá como protagonista a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y la jornada de clausura contará con la ministra de Defensa, Margarita Robles, en el curso dedicado a analizar la fuerza de los valores del ejército.

Asimismo, la ciencia y la vanguardia tecnológica tendrán un papel crucial gracias a sesiones específicas sobre computación cuántica, los fundamentos de la biología sintética (con el equipo de estudiantes iGEM de la UMA) y un seminario centrado en la salud cerebral titulado '¿Quieres ser el escultor de tu propio cerebro?'.

Además, el catedrático José Luis Tortuero coordina un curso que versa sobre jubilación, género y envejecimiento activo, y tendrá como ponentes a Borja Suárez, secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones y la presidenta de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados Mercè Perea i Conillas.

También se mantiene el seminario que se lleva a cabo en el Centro de inserción social Evaristo Martín Nieto, este año centrado en la prevención en materia de seguridad vial. Por último, la tarde del 17 de julio, dentro del paraguas de esta programación, se presentará el nuevo monoplaza de la escudería universitaria MART (Málaga Racing Team) de estudiantes de la Universidad y, además, el expiloto Jaime Alguersuari impartirá una master class.

El broche solidario será un concierto de los grupos malagueños 90Roll y Vicky King Band a beneficio de la Fundación Cudeca en el Balneario de Los Baños del Carmen.

Entre los más de 30 patrocinadores, destacan Fundación Unicaja; Festival de Cine de Málaga; Empresa Malagueña de Transportes (EMT); Parque Tecnológico de Andalucía; Fundación María Zambrano; Fundación Asisa; Fundación César Ramírez Bisturí Solidario; Fundación Cudeca; Kutxabank; Real Academia de Bellas Artes de San Telmo; CCOO; Network, Information and Computer Security Lab (NICS); Cátedra Salud global y solidaria de la UMA; Cátedra Asisa de Salud cerebral y cognitiva de la UMA; Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos, Asociación de Periodistas Deportivos, Asociación de la Prensa de Málaga y Moesga.

La inscripción comienza este viernes a través de la web fguma.es. La asistencia a los cursos es gratuita, no obstante, aquellas personas que quieran obtener un certificado oficial de la Universidad de Málaga deberán abonar el importe correspondiente.