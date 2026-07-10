La UMA logra una financiación extraordinaria de 3,2 millones para ampliar la capacidad del supercomputador Picasso

Imagen del supercomputador Picasso. - UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

MÁLAGA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Supercomputación y Bioinformática de la Universidad de Málaga (SCBI) ha logrado una financiación extraordinaria destinada a la ampliación del supercomputador Picasso con el objetivo de atender la creciente demanda de capacidad de cómputo y almacenamiento de datos.

En esta operación se ha ampliado el almacenamiento de alta velocidad de transferencia de datos y muy baja latencia, con tecnología flash y protocolo NVMe, hasta alcanzar un petabyte de capacidad. A ello se suma un incremento sustancial de la capacidad de almacenamiento de larga duración de objetos, basada en discos duros (HDD), que alcanza los cinco petabytes.

Para reforzar el procesamiento en IA, se han adquirido 16 GPU Nvidia B200, organizadas en dos nodos con 4 TB de memoria RAM cada uno, han explicado desde la UMA en una nota.

La financiación total ha ascendido a 3.210.702 euros, obtenidos a través de tres proyectos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) de la convocatoria de 2024. Con esta ampliación del hardware de Picasso, junto con el software complementario adquirido, el SCBI mantiene su posición como segundo nodo de la Red Española de Supercomputación con mayor capacidad computacional y tercero en capacidad de almacenamiento.

Esta ampliación llega unas semanas después de que la UMA diera a conocer "otro hito", la próxima instalación en el Centro de Supercomputación de la Universidad de lo que será el ordenador cuántico más potente de Europa.

La máquina, fruto de un convenio con la empresa Quantum Labs, contará con 431 qubits, una cifra superior a los 317 anunciados inicialmente, lo que le permitirá abordar un mayor número de operaciones de mayor complejidad y superará en casi un 50% la capacidad del actual ordenador cuántico más avanzado del continente.

El despliegue, que se llevará a cabo en las instalaciones del Centro de Supercomputación de la UMA, conllevará además la contratación prevista de más de cien ingenieros, que trabajarán en colaboración con grupos de investigación de la Universidad vinculados a áreas como la informática, la química, la medicina, las finanzas, el big data o la microelectrónica.

Con la ampliación de Picasso y la futura puesta en marcha del ordenador cuántico, la UMA refuerza su apuesta por una doble estrategia en computación de alto rendimiento, al combinar la supercomputación clásica con las capacidades emergentes de la computación cuántica.