Unicaja anticipa el cobro de las ayudas de las PAC para agricultores y ganaderos de Asaja Málaga

El director territorial de Unicaja en Málaga, Francisco José Reguera, y el presidente de Asaja Málaga, Baldomero Bellido, en la firma del convenio. - UNICAJA

MÁLAGA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unicaja ha puesto en marcha una nueva línea de financiación dirigida a los agricultores y ganaderos de Asaja Málaga, que les permitirá anticipar el cobro de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC). Esta iniciativa tiene como objetivo "mejorar la liquidez del sector primario malagueño, facilitando el desarrollo de su actividad y aportando estabilidad financiera".

Tal y como ha emitido la entidad financiera en una nota, el director territorial de Unicaja en Málaga, Francisco José Reguera, y el presidente de Asaja Málaga, Baldomero Bellido, han firmado un convenio para hacer realidad este anticipo.

De este modo, los agricultores y ganaderos que integran Asaja Málaga y que tramiten su solicitud única de la PAC a través de Unicaja podrán acceder, en "condiciones ventajosas", al anticipo de las ayudas, "permitiéndoles afrontar con mayor tranquilidad los gastos de su actividad diaria". En contexto, el plazo para la presentación de la solicitud única permanecerá abierto hasta el 15 de mayo, mientras que el anticipo podrá formalizarse hasta el 31 de octubre.

Para este ejercicio y pensando en el sector agrícola y ganadero, Unicaja ha habilitado mil millones de euros de financiación preconcedida, incluyendo anticipos de la PAC y apoyo a cultivos intensivos, "lo que permitirá atender las necesidades de liquidez de miles de profesionales".

Por su parte, el director territorial de Unicaja en Málaga, Francisco José Reguera, ha destacado que "nuestro compromiso con el campo malagueño es firme y sostenido en el tiempo", mientras que ha agregado que "trabajamos junto a organizaciones como Asaja Málaga para ofrecer soluciones ágiles, cercanas y adaptadas a la realidad de cada explotación". Así, Reguera ha valorado que "el sector agrario es estratégico para la provincia y queremos seguir siendo su aliado financiero".

Asimismo, ha señalado que este tipo de colaboraciones, con las que Unicaja sitúa a estos profesionales en el centro de su estrategia, "permiten facilitar no solo trámites administrativos, sino también reforzar el respaldo institucional y financiero a un sector que afronta retos como la incertidumbre climática y la necesidad de relevo generacional".

Por último, Reguera ha valorado la red de oficinas de Unicaja en Málaga y su especialización en el ámbito agro, así como los canales digitales con los que cuenta la entidad, lo que permite un acompañamiento personalizado "tanto en la tramitación como en la financiación vinculada a la PAC".

Al hilo, el presidente de Asaja Málaga, Baldomero Bellido, ha manifestado, por su parte, que "este acuerdo supone una importante herramienta para agricultores y ganaderos de la provincia, ya que el anticipo de las ayudas de la PAC facilita afrontar los costes con mayor seguridad, en un contexto marcado por la incertidumbre y el incremento de costes".

En esta línea, ha resaltado que "esta colaboración es esencial para garantizar la viabilidad del sector agrario, especialmente en territorios como Málaga, donde la agricultura y la ganadería desempeñan un papel estratégico en la economía y en la fijación de población en el medio rural".

Bajo este contexto, la participación de Unicaja en la campaña de ayudas agrarias de la PAC, destinadas en la provincia de Málaga especialmente a olivar, ganado ovino, caprino y vacuno, y cultivos herbáceos, se enmarca en su "arraigado compromiso de apoyo al campo", lo que se traduce en la prestación de servicios, tanto financieros como de protección y asesoramiento, diseñados específicamente para dar respuesta a las particularidades del sector.

Asaja Málaga, constituida en 1993, es la asociación de agricultores y ganaderos mayoritaria de la provincia de Málaga, representando a más de 5.500 socios. Como entidad independiente, tiene como objetivos "la gestión, defensa y fomento de los intereses profesionales, individuales y colectivos de sus miembros".