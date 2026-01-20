Unicaja fortalece su apoyo al tejido empresarial de Antequera (Málaga) a través de ACIA

El director de Málaga Interior de Unicaja, Manuel Artacho, y el presidente de ACIA, Jorge del Pino - UNICAJA

MÁLAGA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Unicaja ha reforzado su apoyo al tejido empresarial antequerano mediante un acuerdo de colaboración con la Asociación del Comercio, Empresas e Industria de Antequera (ACIA) y Centro Comercial Abierto (CCA), del que se podrán beneficiar más de 200 pymes y autónomos.

Esta iniciativa tiene como objetivo impulsar la actividad económica local, facilitar el acceso a financiación y ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades de los negocios asociados, contribuyendo así al fortalecimiento y al desarrollo empresarial en la comarca, han indicado en un comunicado.

ACIA se adhiere, de este modo, al acuerdo suscrito por Unicaja y la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) para respaldar al sector empresarial malagueño y contribuir a reforzar la liquidez de las empresas de cara a su actividad diaria.

Este apoyo se traduce en la puesta a disposición de los miembros de la asociación de un servicio financiero integral específico, con condiciones favorables.

El convenio refuerza la estrecha relación existente desde hace dos décadas entre ambas entidades y ha sido firmado por el director de Málaga Interior de Unicaja, Manuel Artacho, y el presidente de ACIA, Jorge del Pino.

A través de este acuerdo, Unicaja ofrece a las empresas de Antequera productos y servicios financieros en condiciones ventajosas con los que satisfacer sus necesidades, fomentar inversiones y respaldar la expansión y el desarrollo de proyectos estratégicos.

APOYO A LAS PYMES

La empresa, en general, y la pyme, en particular, continúan siendo uno de los objetivos claves de la política de financiación de Unicaja, y, por ello, se mantiene activo a la hora de financiar las iniciativas de este segmento, determinante para la dinamización de la economía y la creación de empleo.

Precisamente, tal y como ha señalado el director de Málaga Interior de la entidad financiera, "esta colaboración se enmarca en el interés de Unicaja por favorecer al tejido empresarial, facilitar el impulso económico y respaldar el empleo en el municipio malagueño de Antequera".

En este punto, Artacho ha destacado "el papel clave que desempeñan los empresarios y emprendedores en el desarrollo económico y social de la comarca y, por tanto, ACIA y CCA", al tiempo que ha subrayado "el interés de Unicaja por apoyar iniciativas que impulsen innovación, empleo y competitividad".

Para ello, ha precisado que "el banco pone a su disposición soluciones de financiación y asesoramiento adaptadas a sus necesidades con el propósito de contribuir al crecimiento sostenible y al fortalecimiento de la economía local".

Por su parte, el presidente de ACIA ha afirmado que "el objetivo de la firma de este convenio es facilitar financiación a empresas radicadas en Antequera y su comarca, con la finalidad de seguir fomentando inversiones, incentivando el comercio exterior y respaldando la expansión y el desarrollo de proyectos estratégicos del sector empresarial antequerano".

"Desde ACIA y CCA de Antequera entendemos que, con la renovación de esta alianza, se asientan bases sólidas para la financiación de nuestras empresas, en pro de la dinamización de la economía local y de la creación de empleo", ha expuesto Del Pino.

ACIA es una organización profesional y empresarial de ámbito local sin ánimo de lucro, que desarrolla su actividad desde hace ya más de cuatro décadas.

Entre sus objetivos, se encuentran representar, defender y fomentar las mejores condiciones para el desarrollo económico, social y profesional de sus asociados; mantener relaciones de cooperación entre ellos, con el fin de obtener una mejor gestión; estimular las relaciones comerciales entre los comerciantes e industriales del municipio, para así promover acciones conjuntas, e incrementar los objetivos de los distintos sectores de la entidad.