Unicaja lanza una nueva tarjeta de débito dedicada al Unicaja Baloncesto y regala experiencias entre aficionados

Unicaja lanza una nueva tarjeta de débito dedicada al Unicaja Baloncesto y regala experiencias entre los aficionados

MÁLAGA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Unicaja pone a disposición de sus clientes una nueva tarjeta de débito dedicada al Unicaja Baloncesto. Un diseño que se suma al lanzado hace ya un año y que se enmarca en la tradicional colaboración que el banco, como principal patrocinador, mantiene con el equipo cajista desde hace más de 45 años.

A ello se añade su compromiso con la innovación y la personalización de sus servicios financieros. El nuevo diseño presenta un balón de baloncesto con los colores del equipo malagueño (verde y morado) y el claim 'Siempre te llevo conmigo'.

Los aficionados podrán elegir, por tanto, entre esta nueva propuesta y la lanzada hace un año, en la que aparece, en un primer plano, la bufanda oficial del equipo, y, detrás, de forma difuminada, parte de la Marea Verde, animando desde una de las gradas del Palacio de los Deportes José María Martín Carpena, han indicado en un comunicado.

Precisamente, esta tarjeta, que ya puede ser contratada en la red de oficinas de Unicaja y, próximamente, también a través de la banca digital (web y app), volverá a ser protagonista durante el partido de este domingo, 21 de diciembre, en Málaga, dedicado a la entidad financiera y que enfrentará al club de Los Guindos y al Baskonia.

Con motivo de este encuentro, se contemplan una serie de acciones. Entre ellas, una visita exclusiva para un grupo de clientes por las instalaciones del Martín Carpena, incluyendo espacios destinados únicamente al equipo.

También habrá premios directos de merchandising de Unicaja, que los aficionados podrán conseguir participando en una minicanasta y en una ruleta instaladas en la Fan Zone.

Este espacio, situado delante de la puerta principal del Martín Carpena, estará disponible antes del partido, y ofrecerá también un photocall con la imagen a tamaño real de los jugadores Alberto Díaz y Olek Balcerowski.

Por otra parte, ya en enero, el día 5, tendrá lugar un Meet & Greet, en el que un grupo de aficionados podrán asistir, a través de un sorteo previo, realizado en los canales corporativos de redes sociales del banco, a la parte final del entrenamiento del Unicaja Baloncesto y participar en una sesión de firma de autógrafos y fotografías con algunos de los jugadores.

Esta nueva tarjeta dedicada al club de Los Guindos se enmarca en la premisa de Unicaja de situar al cliente siempre en el centro de su actividad. De hecho, la entidad pone a su disposición una amplia oferta de tarjetas, adaptada a sus necesidades de pago diarias, con la finalidad de facilitarle la organización de sus gastos.

APOYO COMO PATROCINADOR PRINCIPAL

La colaboración que Unicaja, como principal patrocinador, mantiene con el club de Los Guindos desde 1977 responde a su compromiso social con el desarrollo sostenible a través del fomento del deporte, contribuyendo al progreso social y compartiendo con sus clientes la experiencia de formar parte activa de este patrocinio.

Ese apoyo se traduce no solo en tarjetas dedicadas al Unicaja Baloncesto, sino también en otras acciones concretas como la campaña de domiciliación de abonos lanzada antes del inicio de la temporada.