Unicaja refuerza su alianza con el Málaga CF y se convierte en partner estratégico del club hasta 2030

El director de Comunicación e Imagen de Unicaja, Fernando Ríos, y el administrador judicial del Málaga CF, José María Muñoz. - UNICAJA

MÁLAGA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Unicaja y el Málaga Club de Fútbol han renovado y ampliado su colaboración, coincidiendo con el regreso del conjunto blanquiazul a Primera División. El nuevo acuerdo convierte a la entidad financiera en partner estratégico del Málaga CF hasta la temporada 2029-2030 y refuerza una alianza que permitirá desarrollar nuevas experiencias, acciones de comunicación y ventajas para clientes y aficionados.

La nueva etapa del Málaga CF en la máxima categoría del fútbol español amplía la proyección del club y refuerza el alcance de los activos asociados al acuerdo. En este contexto, según han señalado en un comuniacdo, el acuerdo incorpora nuevas oportunidades de relación con clientes, una mayor presencia de marca y un amplio programa de activaciones y experiencias, consolidando la vinculación de Unicaja con uno de los principales activos deportivos, sociales y emocionales de la provincia.

Entre otras iniciativas, contempla experiencias exclusivas con jugadores, promociones y sorteos para aficionados, acciones de comunicación y activación de marca, presencia en distintos soportes físicos y digitales del club y la participación de Unicaja en el Club de Empresas Málaga CF, orientado a generar oportunidades de negocio y networking empresarial en la provincia malagueña.

Tras la firma del convenio, el director de Comunicación e Imagen de Unicaja, Fernando Ríos, ha señalado que "este acuerdo refleja nuestra vinculación histórica con Málaga y nuestra voluntad de seguir acompañando a proyectos que forman parte de la identidad de la provincia. Queremos que esta alianza genere valor para nuestros clientes, para la afición y para el conjunto del territorio".

Por su parte, el administrador judicial del Málaga CF, José María Muñoz, ha declarado que "esta renovación es un ejemplo claro del compromiso y la apuesta de Unicaja por nuestro club, algo que nos genera un sentimiento de gran orgullo".

La colaboración entre ambas entidades, iniciada ya en la temporada 2025-2026, se enmarca en la estrategia de patrocinios de Unicaja, orientada a respaldar proyectos que generan valor en sus territorios de actuación y contribuyen al desarrollo económico y social.

Asimismo, responde al objetivo de Unicaja de seguir reforzando la experiencia de cliente mediante propuestas de valor y una oferta más cercana y personalizada, en línea con los ejes definidos en su Plan Estratégico 2025-2027, en el que se contempla el fortalecimiento de la vinculación con los usuarios y el desarrollo de nuevas propuestas que aporten valor añadido, más allá de la actividad financiera tradicional.

Por otro lado, han señalado que en el marco de esta alianza con el Málaga CF, Unicaja continuará impulsando iniciativas específicas para los seguidores del club. Entre ellas, figura la comercialización de tarjetas de débito personalizadas del Málaga CF, disponibles en diseños inspirados en la identidad blanquiazul y vinculadas a ventajas para abonados y aficionados.

Además, a través de 'emocionaT', los clientes de la entidad pueden acceder a promociones, sorteos y experiencias asociadas a distintos patrocinios deportivos y culturales respaldados por Unicaja.

COMPROMISO CON EL DEPORTE

Unicaja entiende el deporte como una herramienta de cohesión social y dinamización económica. A través de sus acuerdos de patrocinio, la entidad busca contribuir al desarrollo de sus territorios de actuación, reforzar la vinculación con clientes y ciudadanos y promover iniciativas que generen impacto positivo en la sociedad.

La renovación de esta colaboración refleja la vinculación histórica de Unicaja con Málaga y su apuesta por el deporte como generador de cohesión social, actividad económica y oportunidades para el territorio. La ampliación del acuerdo acompaña, además, una nueva etapa de crecimiento del Málaga CF tras su regreso a Primera División, reforzando la presencia de la entidad en uno de los proyectos con mayor capacidad de conexión social y territorial de la provincia.